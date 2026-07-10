Dziedātājam Žoržam Siksnam veikta operācija. Kas noticis?
Tautā mīlētais dziedātājs Žoržs Siksna nepilnas divas dienas pēc operācijas atkal kāpj uz skatuves.
Šovasar Žoržam Siksnam darba pilnas rokas – gan jāuzstājas dažādos koncertos un sarīkojumos, gan arī dēls Jēkabs bija jāsagatavo iestājeksāmeniem skolai ar mūzikas novirzienu. Žoržs ir gandarīts, ka viņa dēls izturējis čellistu klases konkursu, jo uz vienu vietu pretendēja četri puikas. Pašlaik dēls vēl var izbaudīt pēdējo brīvo vasaru, pirms uzsāks skolas gaitas.
Žurnālam "Kas Jauns" tiekoties ar Žoržu Siksnu Tūkstoš peoniju dārzā Tomē, kur viņš sniedza krāšņu un vasarīgu koncertu, dziedātājs pastāstīja, ka tikai nepilnas divas dienas pirms uzstāšanās viņam veikta kataraktas operācija. Rezultāts esot izcils – nu viņš redzot krietni labāk nekā pirms tam. Taujāts, vai tomēr nav pārāk agri atsācis muzicēt, jo koncertā ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja klarneti, Žoržs bilst – savus klausītājus pievilt nevar, jo viņi uz koncertiem mēro ceļu no dažādām Latvijas vietām. Viss tomēr tik gludi nav gājis – uzstājoties Jāņu zaļumballē Mežaparka Zaļajā teātrī, Žoržam pasliktinājās veselība, kā rezultātā bija pat nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Dziedātājs gan arī šādā brīdī nebeidz jokot un smejas, ka atbraukušas jaunas un skaistas dakteres, kurām spējis pasūdzēties tikai par sievasmāti, viss pārējais esot kārtībā. Tā arī bijis – uz slimnīcu Žoržam doties nav vajadzējis.
Nu dziedātājam veikta labās acs kataraktas operācija, bet augusta sākumā paredzēta tāda pati operācija kreisajai acij. Žoržs atkal pajoko, ka nu “vēl labāk redzēs visas skaistās latviešu sievietes”. Vaicāts, kā tad sieva raugās uz to, ka Žoržs pat no skatuves koķetē ar dāmām, dziedātājs teic, ka ļoti cenšas sievai nesabojāt garastāvokli, tiesa gan, dažreiz nesanākot…