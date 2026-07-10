Dziedātājam Žoržam Siksnam veikta operācija. Kas noticis?
Foto: Nikoa Sergejeva
Ziedošajā Tomes Tūkstoš peoniju dārzā Žoržs ar sievu Annu. Pāris tālāk devās pie savas radinieces, kurai dāvanā aizveda dzeltenas peonijas stādu.
Slavenības

Dziedātājam Žoržam Siksnam veikta operācija. Kas noticis?

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

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Tautā mīlētais dziedātājs Žoržs Siksna nepilnas divas dienas pēc operācijas atkal kāpj uz skatuves.

Dziedātājam Žoržam Siksnam veikta operācija. Kas n...

Šovasar Žoržam Siksnam darba pilnas rokas – gan jāuzstājas dažādos koncertos un sarīkojumos, gan arī dēls Jēkabs bija jāsagatavo iestājeksāmeniem skolai ar mūzikas novirzienu. Žoržs ir gandarīts, ka viņa dēls izturējis čellistu klases konkursu, jo uz vienu vietu pretendēja četri puikas. Pašlaik dēls vēl var izbaudīt pēdējo brīvo vasaru, pirms uzsāks skolas gaitas.

Foto: Nikola Sergejeva
Žoržs Siksna koncertā uzstājās ar sievu, arī ilggadējo skatuves partneri Annu Siksnu, un tāpat klausītājus priecēja ar klarnetes spēli.
Žoržs Siksna koncertā uzstājās ar sievu, arī ilggadējo skatuves partneri Annu Siksnu, un tāpat klausītājus priecēja ar klarnetes spēli.

Žurnālam "Kas Jauns" tiekoties ar Žoržu Siksnu Tūkstoš peoniju dārzā Tomē, kur viņš sniedza krāšņu un vasarīgu koncertu, dziedātājs pastāstīja, ka tikai nepilnas divas dienas pirms uzstāšanās viņam veikta kataraktas operācija. Rezultāts esot izcils – nu viņš redzot krietni labāk nekā pirms tam. Taujāts, vai tomēr nav pārāk agri atsācis muzicēt, jo koncertā ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja klarneti, Žoržs bilst – savus klausītājus pievilt nevar, jo viņi uz koncertiem mēro ceļu no dažādām Latvijas vietām. Viss tomēr tik gludi nav gājis – uzstājoties Jāņu zaļumballē Mežaparka Zaļajā teātrī, Žoržam pasliktinājās veselība, kā rezultātā bija pat nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Dziedātājs gan arī šādā brīdī nebeidz jokot un smejas, ka atbraukušas jaunas un skaistas dakteres, kurām spējis pasūdzēties tikai par sievasmāti, viss pārējais esot kārtībā. Tā arī bijis – uz slimnīcu Žoržam doties nav vajadzējis.

Foto: Nikola Sergejeva
Žoržs Sikna ir burtiski uz izķeršanu, ikviens koncerta viesis vēlas nobildēties ar iemīļoto skatuves mākslinieku. Turklāt vīri cenšas skaisti sabildēt savas sievas ar leģendāro mūziķi.
Žoržs Sikna ir burtiski uz izķeršanu, ikviens koncerta viesis vēlas nobildēties ar iemīļoto skatuves mākslinieku. Turklāt vīri cenšas skaisti sabildēt savas sievas ar leģendāro mūziķi.

Nu dziedātājam veikta labās acs kataraktas operācija, bet augusta sākumā paredzēta tāda pati operācija kreisajai acij. Žoržs atkal pajoko, ka nu “vēl labāk redzēs visas skaistās latviešu sievietes”. Vaicāts, kā tad sieva raugās uz to, ka Žoržs pat no skatuves koķetē ar dāmām, dziedātājs teic, ka ļoti cenšas sievai nesabojāt garastāvokli, tiesa gan, dažreiz nesanākot…

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