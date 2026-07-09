Nedēļas jaunumi "Tet+" - turpinās "Avatara" sāga, sabrūk rutīna un Smurfu piedzīvojumi
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties fantastikas filmu "Avatars: Uguns un pelni", situāciju komēdiju "Shifting Gears" un animētu piedzīvojumu seriālu "The Smurfs".
Jauni piedzīvojumi
Klāt "Avatara" sāgas trešā filma! Jūras kājnieks Džeiks Salijs kļuvis par navi līderi. Viņa ģimene dodas ceļā, lai izvairītos no vēl vienas nelaimes, viņus pavada vēja tirgotāji. Ceļā viņiem uzbrūk pelnu ļaudis, kas vaino Eivu par māju izpostīšanu.
Pēc pirmās "Avatara" (2009) filmas milzīgajiem kases panākumiem režisors Džeimss Kamerons paziņoja par diviem turpinājumiem, sākotnēji plānojot trešo daļu izlaist 2015. gada decembrī. Taču vēl divu filmu pievienošana un jaunas zemūdens kustību uztveršanas tehnoloģijas izstrāde radīja ievērojamas kavēšanās – komandai bija nepieciešams vairāk laika scenārijam, sagatavošanās posmam un vizuālajiem efektiem. "Avatar: Fire and Ash" uzņemšana sākās vienlaikus ar otro daļu "Avatar: The Way of Water" Jaunzēlandē 2017. gada septembrī. Ar aptuveni 350 miljonu dolāru budžetu tā ir viena no dārgākajām filmām kino vēsturē. Filmas kases ieņēmumi sasniedza 1,49 miljardus dolāru, padarot to par trešo ienesīgāko 2025. gada filmu, lai gan tā ir vismazāk pelnošā "Avatara" sērijas daļa. Toties tikusi pie "Oskara" par labākajiem vizuālajiem efektiem.
Kad sabrūk rutīna
Komēdijseriāls "Shifting Gears" runā par identitāti, par karjeras sabrukumu, par ģimenes attiecībām, par to, kā reizēm restartēties ir grūtāk nekā sākt pirmo reizi.
Kad spītīgs, savā amatā iestrēdzis autoservisa īpašnieks negribīgi uzņem savā dzīvē pieaugušo meitu un viņas bērnus, viņa rūpīgi izveidotā rutīna sabrūk vienā mirklī. Atšķirīgi raksturi, paaudžu konflikti un neizrunātas pagātnes rētas rada spriedzi, kas ikdienu pārvērš par īstu izaicinājumu.
Smurfu piedzīvojumi
Zili, mazi un tikai trīs ābolu augstumā – sākumā smurfus būs grūti atšķirt, bet katram ir sava personība un vārds izsaka visu!
Seriāls "Smurfi" ("The Smurfs") vēsta par maģiskiem, ziliem elfiem līdzīgiem radījumiem. Katra smurfa vārdu iedvesmo tā personība, un tie dzīvo sēņu māju ciematā apburtā mežā. Šīs mīlīgās radības vada Tētis Smurfs, un lielākoties viņi dzīvo bezrūpīgi… Ja neskaita vienu būtisku draudu viņu eksistencei: Gargamelu – ļauno, bet neveiklo burvi, kas mīt akmens mājā mežā kopā ar savu kaķi – tikpat nejauko Azraelu.