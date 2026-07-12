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Romantika Kambalu gaumē: Olga un Kaspars dodas izbraucienā ar aizlienētu riteni
Kaspars un Olga Kambalas raidījumā "Slavenības. Bez filtra" dodas romantiskā izbraucienā ar riteni, un tas pēc ilgāka laika atkal ļauj izbaudīt kopā būšanu.
Iecerei gan radās kāds šķērslis - Kasparam ciskudrillis ir, bet Olgai pašai velosipēda nav, jo viņa sevi par šī hobija īpašu cienītāju nesauc. Risinājums tika atrasts ātri – pāris nolēma aizņemties riteni no kaimiņiem, lai tomēr varētu izbaudīt kopīgu vasarīgu piedzīvojumu. “Torte no manis! Uzlieciet uz mana riteņa zīmīti, kāds dzīvoklis bija. Es nāku ar torti,” sacīja Kaspars Kambala.
Tomēr visbeidzot Olga atzīst – lai arī piedzīvojums bijis vērtīgs, riteņbraukšana noteikti nekļūs par viņas jauno hobiju.