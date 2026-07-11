2000. gadu slavenības, kuras reiz pazina visi...
Slavenības
Šodien 06:48
Kādreiz viņus zināja visi: kas noticis ar 2000. gadu slavenībām, kuras šodien redzam ļoti reti?
Divtūkstošie gadi popkultūrā bija spilgts un ļoti atpazīstams laikmets — ar sarkanajiem paklājiem, paparaci zibšņiem, jauniešu filmām, kulta seriāliem un modi, kas šodien piedzīvo nostalģisku atgriešanos. Šajā laikā par zvaigznēm kļuva vairāki aktieri un izklaides industrijas pārstāvji, kuru vārdi savulaik regulāri parādījās žurnālu vāku stāstos, kino afišās un televīzijas ekrānos.
Daļa no viņiem vēlāk izvēlējās mierīgāku dzīvi, citi pievērsās ģimenei, izglītībai vai pavisam citai karjerai, bet vēl kādi turpina darboties izklaides industrijā daudz klusāk nekā savos slavas gados.
Atskatāmies uz 2000. gadu slavenībām, kuras savulaik pazina ļoti daudzi, un skaidrojam, ar ko viņas nodarbojas šodien.