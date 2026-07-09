Pils gaiteņos notiek slepenas sarunas. Karalis Čārlzs cer jau tuvākajās dienās satikt Hariju, Meganu un mazbērnus
Karalis Čārlzs devis uzdevumu saviem palīgiem šonedēļ atrast brīvu laiku viņa saspringtajā darba grafikā, lai tiktos ar princi Hariju un Meganu. Šāda tikšanās varētu kļūt par emocionālu atkalredzēšanos arī ar mazbērniem.
Karalis cer satikt Hariju un Meganu jau šonedēļ. Viņš uzdevis vadošajiem galma darbiniekiem turpināt sarunas ar Saseksas hercogu un hercogieni, lai viņa aizņemtajā darba kalendārā atrastu laiku šai tikšanās reizei. Karaliskajām aprindām pietuvināti avoti stāsta, ka Čārlzs ļoti cer uz šo tikšanos un nevēlētos palaist garām iespēju satikt Harija bērnus - Ārčiju un Lilibetu.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Harijs pirmdien, 6. jūlijā, viens pats ieradās Apvienotajā Karalistē, bet Megana ar bērniem pēc kopīga ģimenes atvaļinājuma Eiropā vīru uz viņa dzimteni nepavadīja.
77 gadus vecais karalis ar Ārčiju (7) ir ticies tikai dažas reizes. Tas bija laikā, kad Harijs un Megana vēl dzīvoja Lielbritānijā. Savukārt Lilibetu (5) viņš redzējis tikai vienu reizi – 2022. gada jūnijā, kad ģimene ieradās uz karalienes Elizabetes II valdīšanas platīna jubilejas svinībām Londonā.
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Karaļa un viņa jaunākā dēla attiecības ir saspringtas kopš 2020. gada marta, kad Harijs un Megana oficiāli beidza pildīt karaliskos pienākumus un pārcēlās uz dzīvi ASV. Šo lēmumu viņi paziņoja jau janvārī.
Tomēr izdevums “The Mirror” vēsta, ka pēdējo nedēļu laikā tēvs un dēls vairākas reizes privāti sarunājušies. Kāds avots atklāj, ka tajās valdījis “cerīgs noskaņojums”. Izskanējis apgalvojums, ka abas puses ir gatavas darīt visu iespējamo, lai tikšanās izdotos. Harijam būtu iespēja pavadīt laiku kopā ar tēvu, bet karalim – iepazīt savus mazbērnus.
Kāds karaliskajām aprindām pietuvināts avots izteicies: “Pagaidām nekas nav noraidīts, sarunas joprojām turpinās.” Savukārt cits avots piebildis: “Karalis noteikti nevēlētos palaist garām iespēju pabūt kopā ar mazbērniem. Ja būs iespējams šo tikšanos noorganizēt, viņš to darīs.”
Tiek apspriesta iespēja, ka Megana kopā ar bērniem šonedēļ uz 24 stundām varētu ierasties Apvienotajā Karalistē. Ziņots, ka Harijs “drudžaini” cenšas nodrošināt papildu privāto apsardzi, lai ģimene varētu droši doties šajā braucienā.
Iepriekš Saseksas hercogs un hercogiene bija plānojuši apmesties pie Harija tēvoča Čārlza Spensera – princeses Diānas brāļa – viņa ģimenes īpašumā Altorpas muižā. Harijam šī nedēļa bijusi īpaši smaga. Viņam tika atteikta iespēja uzturēties Bekingemas pilī, turklāt viņš zaudēja arī jaunākā tiesas prāvā pret Lielbritānijas presi.
Harijs jau vairākas nedēļas iepriekš bija paziņojis par plāniem doties uz dzimteni kopā ar Meganu un bērniem. Pagājušā mēneša beigās princim nācās atteikties no sākotnējā plāna ceļot kopā ar visu ģimeni pēc tam, kad Iekšlietu ministrija paziņoja, ka viņiem netiks nodrošināta valsts apmaksāta apsardze.