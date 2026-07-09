Pēc skaļās tiesvedības ar Bleiku Laivliju Džastins Baldoni nāk klajā ar emocionālu paziņojumu
Aktieris un režisors Džastins Baldoni nācis klajā ar paziņojumu pēc tam, kad panākts izlīgums viņa tiesiskajā strīdā ar Bleiku Laivliju, kas bija saistīts ar abu 2024. gada filmu “Manas laimes lauskas" (It Ends With Us).
“Instagram” video, kurā Baldoni redzams kopā ar sievu Emīliju Baldoni, Džastins sacīja: “Mēs publiski neesam runājuši gandrīz divus gadus, un tas nav tāpēc, ka mums nebūtu bijis ko teikt. Dievs zina, ka mums bija, ko teikt, taču katru reizi, kad gribējām uzņemt šādu video un runāt, kaut kas it kā lika mums to nedarīt,” viņš turpināja. “Vienkārši nešķita, ka ir īstais brīdis. Mēs par to runājām, mēģinājām saprast savas sajūtas un lūdzāmies.”
Emīlija piebilda: “Šķiet, ka šis ir tas brīdis,” norādot, ka viņiem ir “tik daudz, ko teikt”.
Pāra komentāri izskan gandrīz divus gadus pēc tam, kad Laivlija 2024. gada decembrī iesniedza prasību pret Baldoni un citām ar filmu “Manas laimes lauskas” saistītām personām, apsūdzot viņus seksuālā uzmākšanās un atriebībā. Baldoni apsūdzības noliedza un iesniedza 400 miljonu ASV dolāru pretprasību pret Laivliju, viņas vīru Raienu Reinoldsu, publicisti Lesliju Slounu un Slounas PR firmu, apsūdzot viņus neslavas celšanā un līguma pārkāpšanā. Šī prasība vēlāk tika noraidīta.
Pirms paredzētās tiesas prāvas lieta bija būtiski sašaurināta, un tajā bija palicis tikai ierobežots skaits ar iespējamu atriebību saistītu prasību. Bija paredzēts, ka Laivlija sniegs liecību, taču puses pirms tam panāca izlīgumu.
Pagājušajā mēnesī federālais tiesnesis lēma, ka Laivlijai pienākas advokātu honorāru atlīdzināšana saistībā ar Baldoni pretprasību, taču jebkura prasība par trīskāršu vai soda kompensāciju būtu jāceļ atsevišķā tiesvedībā vai pretprasībā. Gandrīz trīs nedēļas vēlāk, 30. jūnijā, Laivlijas advokāti nāca klajā ar paziņojumu pēc tam, kad aktrise bija iesniegusi prasību par vairāk nekā astoņu miljonu dolāru juridisko izdevumu atlīdzināšanu.
“Pateicoties šim nozīmīgajam lēmumam, tiem, kuri apsver iespēju izmantot tiesvedību kā iebiedēšanas ieroci, ir skaidri parādīts, ka šādai rīcībai ir sekas,” toreiz sacīja Laivlijas advokāti Maikls Gotlībs un Esra Hadsone. “Šī lēmuma vērtība ir precedentā, ko tas rada, atbildībā, ko tas nosaka, un aizsardzībā, ko tas sniedz tiem, kuri kādu dienu var nonākt līdzīgā situācijā, saskaroties ar atriebību par patiesības paušanu.”
Video Džastins Laivliju vārdā neminēja. Viņš norādīja, ka viņš un Emīlija savā vēstījumā nepateiks visu. Emīlija tam piekrita un pauda “milzīgu pateicību tik daudziem cilvēkiem un tik daudzām lietām, kas ar mums notikušas”.
“Pateicība mūs ir izglābusi,” piebilda Džastins.
Vienlaikus Emīlija sacīja, ka pateicība “nenoliedz netaisnību un sāpes, ko pēdējos gados arī esam izjutuši”. Viņa turpināja: “Mums ir nācies cīnīties ar tik daudzām lietām un mēģināt saprast tik daudz ko — kā kaut kas tāds vispār varēja notikt? Turklāt vēl pasniegts kā cīņa par sievietēm. Tur ir tik daudz, ko izpakot.”
Viņa atzina, ka viņi ar Džastinu piedzīvojuši “daudz traumu”, kas apgrūtina atklātu runāšanu.
“Mēs pat nezinām, vai šis ir pareizais, ko teikt,” sacīja Džastins. “Mēs tikai zinām, ka mums kaut kas ir jāpasaka. Varu teikt, ka pēdējo pāris gadu laikā ir izskanējušas daudzas sāpīgas lietas. Tas radīja ļoti lielu troksni, un mēs negribējām šo troksni vairot. Tāpēc vēlējāmies ļaut tiesu sistēmai iet savu gaitu.”
Emīlija piebilda, ka “patiesība un fakti runājuši paši par sevi”.
Runājot par to, kā viņiem šobrīd klājas, Džastins sacīja: “Mēs dziedināmies. Ja kādreiz esat piedzīvojuši kaut ko traumatisku, jūs zināt, ka dziedināšanās nav lineāra. Katru dienu tā izskatās citādi. Mums pašiem nācies no jauna saprast, kas ir īsts un kas patiešām ir svarīgs. Tas ir šis — mūsu ģimene, mūsu draugi, mūsu kopiena, kas ir bijusi mums līdzās, un mūsu ticība.”
Džastins piebilda, ka viņš un Emīlija, kuri apprecējās 2013. gada jūlijā, šajā laikā kļuvuši “tuvāki, uzticīgāki viens otram un stingrāki savā ticībā nekā jebkad agrāk”.
Emīlija noslēgumā sacīja: “Ir vēl tik daudz, ko teikt. Tam pienāks laiks. Bet pagaidām mēs koncentrēsimies uz dziedināšanās turpināšanu, laiku kopā ar bērniem un dzīves baudīšanu.”
4. maijā abu pušu advokāti paziņoja, ka panākts izlīgums, izbeidzot vairākus mēnešus ilgušo tiesisko cīņu, kuras izskatīšanu Ņujorkā bija paredzēts sākt 18. maijā.
“Gala rezultāts — filma “Manas laimes lauskas” — ir lepnuma avots mums visiem, kas strādājām pie tās tapšanas,” 4. maijā kopīgā paziņojumā norādīja abu pušu advokāti. “Mērķis, ko mēs atbalstām, ir veicināt izpratni un radīt nozīmīgu ietekmi vardarbības ģimenē pārdzīvojušo un visu izdzīvotāju dzīvēs.”
Paziņojumā bija teikts arī: “Mēs atzīstam, ka process radīja izaicinājumus, un saprotam, ka Laivlijas kundzes paustās bažas bija pelnījušas tikt uzklausītas. Mēs joprojām stingri iestājamies par darba vidi, kurā nav neatbilstošas rīcības un neproduktīvas atmosfēras. Mēs patiesi ceram, ka tas nesīs noslēgumu un ļaus visiem iesaistītajiem konstruktīvi un mierpilni virzīties tālāk, tostarp arī cieņpilnā vidē tiešsaistē.”
Tikmēr Braiens Frīdmens, kurš pārstāv Baldoni un “Wayfarer Studios”, dažas dienas vēlāk izlīgumu raksturoja kā “pilnīgu uzvaru” saviem klientiem.
Tiesas dokumentā, kas iesniegts 8. maijā pēc izlīguma paziņošanas, “Wayfarer” advokāti norādīja, ka Laivlija piekritusi atsaukt trīs atlikušās prasības, “Wayfarer” pusei nesamaksājot ne centa no 300 miljoniem dolāru, ko viņa bija pieprasījusi kā kompensāciju.
“Būsim skaidri — tā ir uzvara un pilnīga uzvara “Wayfarer” pusei,” pēc izlīguma paziņošanas sacīja Frīdmens. “Tiesa jau bija noraidījusi 10 no 13 Laivlijas kundzes prasībām, tostarp visas prasības par seksuālu uzmākšanos, visas prasības par neslavas celšanu un visas prasības pret individuālajiem atbildētājiem. Pārējās prasības Laivlijas kundze atsauca brīvprātīgi.”
Laivlija filmā “Manas laimes lauskas” atveidoja galveno lomu, savukārt Baldoni romantisko drāmu režisēja un tajā arī filmējās kā viņas ekrāna partneris. Filma, kas balstīta Kolīnas Hūveres bestsellerā un ko adaptēja Kristija Hola, kļuva par kases hitu, visā pasaulē nopelnot vairāk nekā 350 miljonus ASV dolāru.