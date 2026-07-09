Pēc mēnešiem ilgām baumām siržu lauzējs Glens Pauels beidzot parāda savu jauno draudzeni
Filmu “Skrienošais cilvēks” un “Mīlu tevi ienīst” zvaigzne Glens Pauels publiski atrādījis savu jauno draudzeni.
Nedēļu pēc tam, kad aktieris un seriāla “Landman” zvaigzne Mišela Rendolfa pēc vairāku mēnešu ilgām baumām par romānu neuzkrītoši apstiprināja savas attiecības, 4. jūlija svinībās abu starpā dzirksteles šķīda īpaši redzami — to pierādīja arī vairāki mīļuma pilni foto.
Pauels 7. jūlijā “Instagram” dalījās ar ieskatu savās ASV Neatkarības dienas svinībās, publicējot arī jauku melnbaltu foto, kurā viņš un Rendolfa skūpstās. Viņš pievienoja vēl vairākus attēlus ar savu mīļoto, tostarp kadru, kurā “Kliedziens 7” zvaigzne — tērpusies leoparda raksta topā ap kaklu un ar masīvu tauriņa formas kaklarotu — dejoja kā īsta vakara galvenā varone.
Tikmēr 37 gadus vecais Pauels parādīja arī citus nedēļas nogales notikumus — vairākas piepūšamās ūdens slidkalniņu atrakcijas, izbraucienus pa ezeru, flipkapa spēles un ballītes klubā ar trušu maskotiem. Viesu vidū bija arī Madelina Klaina, Zoja Deiča, Džimijs Tatro, Kords Overstrīts un Reičela Lindsija.
Ierakstu viņš komentēja pavisam īsi: “Ellīgi labs ceturtais.”
Pagājušajā mēnesī Rendolfa lika noprast, ka pāris tuvojas attiecību publiskai apstiprināšanai, kad 28 gadus vecā aktrise savā jūnija “Instagram” apskatā iekļāva smalkas norādes uz abu romānu. Līdzās savām sarkanajām baleta kurpēm un Pauela klasiskajiem kovboju zābakiem viņa publicēja arī foto ar viņa mīlīgo suni Brisketu.
Lai gan aktieris, kurš no 2020. līdz 2023. gadam bija kopā ar modeli Džidži Parisu, un Rendolfa faniem ir ļāvuši ielūkoties savā privātajā dzīvē, ir lietas, kuras viņi labprātāk patur ārpus uzmanības centra.
“Man šķiet, ka mana privātā dzīve ir pilnīgi nošķirta no darba dzīves,” Rendolfa februārī sacīja izdevumam “Bustle”. “Un es saprotu, ka mans darbs ir publisks un ka es pati to esmu izvēlējusies.”
“Taču sava sirdsmiera labad es vienkārši cenšos šīs lietas turēt pēc iespējas atsevišķi,” uzsvēra Rendolfa, kura iepriekš bija attiecībās ar Gregu Salkinu. “Tas ir grūti, bet man tas ir svarīgi.”Runājot par attiecībām, Pauels gan iepriekš atklājis, ka tieši viņa vecāki — Glens Pauels vecākais un Sindija Pauela — viņam bijuši spēcīgākais mīlestības piemērs.
“Jo vecāks kļūstu, jo vairāk ar apbrīnu skatos uz saviem vecākiem, saprotot, cik grūti šajā pasaulē ir mīlestībai izdzīvot 40 gadus,” viņš 2023. gada decembrī sacīja “Bustle”. “Ir ļoti jautri redzēt, ka tavi vecāki joprojām ir romantiski. Zinu, ka tas izklausās dīvaini, bet viņi ir draiski un ļoti forši.”