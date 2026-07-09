Mūžībā devusies leģendārā dziedātāja Bonija Tailere
75 gadu vecumā mirusi velsiešu dziedātāja Bonija Tailere, kura miljoniem klausītāju visā pasaulē pazīstama ar hitu “Total Eclipse of the Heart”, vēsta dziedātājas komanda.
Tailere, īstajā vārdā Geinore Hopkinsa, aizgājusi mūžībā slimnīcā Portugālē pēc slimības, kuru ārstēja. Paziņojumā dziedātājas mājaslapā norādīts, ka viņas nāve bijusi negaidīta.
Šā gada maijā Tailere tika nogādāta slimnīcā netālu no savām mājām Faru pilsētā Portugāles dienvidos, kur viņai tika veikta neatliekama operācija.
Dziedātājai bija plānoti vairāki koncerti Eiropā, tostarp uzstāšanās festivālā “Sunshine Festival” Anglijā un koncerts Kārdifas arēnā gada nogalē.
Balss, kas kļuva par 80. gadu simbolu
Pasaules slavu Bonija Tailere ieguva 1980. gados ar dziesmu “Total Eclipse of the Heart”, kas sasniedza pirmās vietas gan Lielbritānijas, gan ASV mūzikas topos.
Viņas repertuārā ir arī tādi populāri hiti kā “Holding Out For A Hero”, “It’s A Heartache” un “If You Were A Woman (And I Was A Man)”.
2013. gadā Tailere pārstāvēja Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā Zviedrijas pilsētā Malmē ar dziesmu “Believe In Me”, iegūstot 19. vietu.