Zane un Vilis Daudziņi nosvin 30 gadus laulībā. Kāds ir viņu attiecību noslēpums?
1996. gada jūlija sākumā par precētu pāri kļuva aktieri Zane un Vilis Daudziņi. Kāda ir viņu ilgo attiecību recepte?
"STV Pirmā!" raidījumā "Dāmu projekts" grāmatu autore, aktrise un runas pasniedzēja Zane Daudziņa sarunā ar žurnālisti Ritu Paulu atklāj, kas, viņasprāt, ir stipru un noturīgu attiecību pamatā. Zane, satiekot savu tagadējo vīru, sapratusi – tas ir viņas īstais cilvēks. Ilgo kopdzīves gadu laikā viņa nav ļāvusi šai pārliecībai tikt pieviltai.
Atbildot uz to, kāda bijusi recepte tik ilgai laulībai, Daudziņa bilst: “Recepte ir gribēšana, bet ar vienu gribēšanu nepietiek. Gribēšana sākotnēji ir bijusi no abām pusēm, un tā gribēšana ir bijusi arī uzturēta no abām pusēm. Es domāju, ka kārdinājumu jau netrūka ne man, ne viņam, bet vienmēr ir bijis bail pazaudēt to, kas ir iegūts.” Aktrise atzīst – lai kādi izaicinājumi viņus skartu, svarīga ir savstarpējā vēlēšanās tiem tikt pāri kopā.
Zane un Vilis Daudziņi "Spēlmaņu naktī 2023"
Zane un Vilis Daudziņi "Spēlmaņu naktī 2023".