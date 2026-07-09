Šķiras Holivudas daiļava Mārgarita Kvolija un pophitu autors Džeks Antonofs
Pavisam neilgi pirms kāzu trešās gadadienas šķiras Holivudas zvaigzne Mārgarita Kvolija un atzītais pophitu meistars un ierakstu producents Džeks Antonofs.
Avoti apstiprina, ka attiecības jau kādu laiku bijušas "vētrainas". Šķiršanās ziņas izskan tikai dažas dienas pēc tam, kad Antonofs uz popdīvas Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzām ieradās bez sievas Kvolijas, līdzi ņemot savu māsu - dizaineri Reičelu.
Mārgaritas (31) un Džeka (42) attiecību stāsts sākās 2021. gadā, kad abi satikās kādā ballītē, un Antonofs vēlāk atzina, ka jau pirmajā mirklī sapratis – viņa ir īstā. “Es viņu ieraudzīju, un tas bija kā sasodīta "Hallmark" filma,” viņš teica intervijā, atklājot, ka līdz tam pat nebija domājis par laulību. Romantika uzplauka ātri: paparaci viņus pieķēra skūpstāmies Bruklinā, viņi kopā parādījās publiskos pasākumos un drīz vien saderinājās. 2023. gada augustā viņi apprecējās Ņūdžersijā, un kāzas bija zvaigžņu pārpilnas.
Savukārt aktrise par mīļoto stāstījusi - kopš viņa ienākšanas dzīvē beidzot sākusi "veidot mājas sajūtu". Viņa atzina, ka pirms tam dzīvojusi kā nomadiska aktrise – ar matraci uz grīdas un "Ikea" lampu blakus, bet kopā ar Antonofu pirmo reizi sajutusi, ka vēlas radīt vietu, ko saukt par mājām. Viņu mīlestība iedvesmoja arī mūziku - Lana Del Rey 2023. gadā izdeva dziesmu “Margaret”, kas veltīta Kvolijai un balstīta viņu attiecību stāstā. “Es redzēju, kā viņš skatījās uz Mārgaritu, kad viņi satikās,” Lana teica 2024. gadā, uzsverot, ka tieši šī mīlestība viņu pašu iedvesmojusi gaidīt īsto cilvēku savā dzīvē.
Tagad, kad abi dzīvo atšķirīgos ritmos – 13 "Grammy" balvu ieguvējs Antonofs ir turnejā, bet Kvolija gatavojas jaunai šausmu filmai –, šķiet, ka viņu pasakainais stāsts piedzīvo dramatisku pagriezienu.