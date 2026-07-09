Šokolādes svētki piepilda “Laimas” vēsturisko pagalmu Rīgā

Rīgā aizvadīti jau 14. “Laimas” šokolādes svētki, kas Miera ielā pulcēja saldumu cienītājus, ģimenes un dažādu aktivitāšu baudītājus. Piedāvājam ielūkoties ...

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FOTO: Rīgā aizvadīti 14. “Laimas” šokolādes svētki

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Rīgā, “Laimas” vēsturiskās šokolādes ražotnes pagalmā Miera ielā, aizvadīti jau 14. “Laimas” šokolādes svētki, kas pulcēja saldumu cienītājus, ģimenes un dažādu aktivitāšu baudītājus.

FOTO: Rīgā aizvadīti 14. “Laimas” šokolādes svētki...

Pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties radošajās darbnīcās, baudīt dažādus gardumus un iepazīt svētku programmu, kurā piedalījās arī citi vietējie uzņēmumi.

Šokolādes svētki norisinājās no plkst. 18 līdz 23, un to laikā Miera ielas teritorija pārvērtās par vietu, kur satikās šokolādes cienītāji, mūzika un vasarīga svētku atmosfēra.
 

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