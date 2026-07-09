Toma Henksa 70. dzimšanas dienā atceramies "Forestu Gampu": pārsteidzoši fakti par filmu, kas iekaroja skatītāju sirdis
Ir lomas, kas aktierus padara par kino leģendām — un Toma Henksa atveidotais Forests Gamps noteikti ir viena no tām. Šodien, kad iemīļotais Holivudas aktieris svin 70. dzimšanas dienu, īpaši gribas atskatīties uz filmu, kas kļuva par vienu no spilgtākajiem darbiem viņa karjerā.
1994. gadā iznākusī filma “Forests Gamps” aizkustināja miljoniem skatītāju visā pasaulē, kļuva par kases grāvēju un ieguva vairākas prestižas kino balvas, tostarp “Oskaru” kā gada labākā filma. Henksa sirsnīgais, vienkāršais un reizē ļoti cilvēciskais tēlojums padarīja Forestu par tēlu, kuru skatītāji atceras vēl vairāk nekā trīsdesmit gadus vēlāk.
Stāsts par labsirdīgo Forestu, kurš pats to īsti neapzinoties nonāk vairāku vēsturisku notikumu centrā, joprojām tiek citēts, skatīts un apspriests. Frāze “Dzīve ir kā šokolādes konfekšu kaste” kļuvusi par vienu no atpazīstamākajiem kino citātiem, bet pati filma — par sirsnīgu atgādinājumu par likteni, mīlestību, zaudējumiem un spēju iet uz priekšu.
Par godu Toma Henksa 70. dzimšanas dienai un filmas “Forests Gamps” 32. gadadienai apkopojām interesantus faktus, kas ļauj šo kino klasiku ieraudzīt no pavisam cita skatpunkta.