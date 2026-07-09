Rīgā atgriežas laikmetīgā cirka festivāls “Re Rīga!” ar māksliniekiem no 11 valstīm
No 8. līdz 15. augustam Rīgā norisināsies jau 14. laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “Re Rīga!”, kas šogad aicina skatītājus piedzīvot kopīgus brīnuma mirkļus ar māksliniekiem no visas pasaules.
Festivāla programma notiks Rīgas cirkā, Vērmanes dārzā un Uzvaras parkā, pulcējot māksliniekus no 11 valstīm. Šā gada festivāla vadmotīvs ir “KOPĀ” – ideja par cirku kā mākslu, kas spēj satuvināt cilvēkus un uz brīdi pārvērst svešiniekus par kopīga piedzīvojuma dalībniekiem.
“Festivāla tēma KOPĀ šogad mums ir gan aicinājums, gan apņemšanās. Tā iezīmē jaunu attīstības posmu Rīgas cirkā – veidot cirku, kas ir pieejamāks, iekļaujošāks un tuvāks dažādām sabiedrības grupām,” norāda Rīgas cirka direktore Māra Pāvula.
Šogad festivāla uzmanības centrā būs flāmu laikmetīgais cirks – viena no nozīmīgākajām cirka kustībām Eiropā. Programmu pārstāvēs trīs kolektīvi no Beļģijas, kas skatītājiem piedāvās jaunākās izrādes.
Festivāla atklāšanā 11. un 12. augustā Rīgas cirka arēnā būs skatāma Beļģijas apvienības Company Alud izrāde “Virpulī”, kurā apvienotas gaisa akrobātika, partnerakrobātika, deja, fiziskais teātris un klasiskā mūzika.
Savukārt 13. un 14. augustā Rīgas cirkā notiks Kamilas Paišas izrāde “60 grādi starp mums”, kas caur gaisa akrobātiku un dzīvo mūziku pievēršas cilvēku attiecībām un tuvībai.
Vērmanes dārzā 14. un 15. augustā skatītājus gaidīs There There Company izrāde “Apskauj mani, paspied roku”, kur pieci partnerakrobāti ikdienišķus žestus – pieskārienus, rokasspiedienus un apskāvienus – pārvērtīs iespaidīgā akrobātikas priekšnesumā.
Festivāla programma izies arī pilsētvidē – Vērmanes dārzā būs skatāmi Rīgas cirka skolas priekšnesumi un Latvijas apvienības SIXTH laikmetīgās dejas izrāde ģimenēm “Nofočē mani”. Savukārt Uzvaras parkā Rīgas svētku laikā notiks ģimenēm un bērniem veltīta programma “Atklāj brīnumu!” ar māksliniekiem no vairākām Eiropas valstīm.
Papildus izrādēm festivālā paredzētas sarunas ar māksliniekiem, meistarklases un profesionālā programma skatuves mākslas nozares pārstāvjiem.
“Re Rīga!” festivāls norisināsies no 8. līdz 15. augustam Rīgā.