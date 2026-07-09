Velsas princesei pietiek! Ketrīna vairs negrib glābt Viljama un Harija attiecības
Velsas princesei Ketrīnai Midltonei nav nekādas intereses mēģināt izlīgt ar princi Hariju viņa haotiskās vizītes laikā Apvienotajā Karalistē.
Šādu apgalvojumu izteikuši vairāki karaliskās ģimenes eksperti pēc tam, kad kāds avots izdevumam “Us Weekly” bija sacījis, ka Velsas princese “cenšas pārliecināt” savu vīru, princi Viljamu, tikties ar atsvešināto brāli.
“Keita vairs nenodarbojas ar mēģinājumiem atkal savest kopā brāļus,” sacīja Kristofers Andersens, grāmatas “Keita!” autors. “Tas patiešām ir maģiskās domāšanas gads, ja cilvēki nopietni uzskata, ka Velsas princesei ir emocionālā kapacitāte tikt galā ar Saseksiem.”
“Diemžēl mani avoti netic, ka princese Ketrīna mudina princi Viljamu tikties ar princi Hariju,” piekrita britu raidorganizāciju pārstāve un fotogrāfe Helēna Čārda. “Viņa neuzstāj uz tikšanos. Tomēr viņa ir tā karaliskās ģimenes locekle, kura emocionāli varētu mīkstināt situāciju, un tieši tāpēc princese Ketrīna kā “miera nesēja” atkal un atkal tiek pieminēta.”
“Velsu ģimenes nometnē valda sajūta, ka Ketrīna neļaus savai ģimenei — un jo īpaši Viljamam — tikt atkal ierautiem Saseksu drāmā,” stāstīja Čārda. “Saseksu cirks ar informācijas noplūdēm, pretreakcijām un publisku izrādi tiek uzskatīts par nogurdinošu un, atklāti sakot, neveselīgu Velsu ģimenes labklājībai.”
Harija brauciens uz dzimteni izraisīja pretrunas vēl pirms tas bija sācies.
Kā vēstīts, 6. jūlijā Harija pārstāvis sacīja, ka piedāvājums Saseksas hercogam Londonas vizītes laikā apmesties Bekingemas pilī ticis atsaukts pēc tam, kad viņš to jau bija oficiāli pieņēmis. Tomēr pils avoti šo versiju apstrīdēja, norādot, ka Harijs nav atbildējis noteiktajā termiņā un viņa vēlākā piekrišana pienākusi tikai tad, kad nepieciešamos pasākumus vairs nebija iespējams noorganizēt.
Harijs bija cerējis uz Lielbritāniju atvest arī sievu Meganu Mārklu un abus mazos bērnus — pirmo reizi kopš 2022. gada. Taču pēc tam, kad viņš uzzināja, ka ģimenei policijas aizsardzība tiks nodrošināta tikai karaliskajos īpašumos, nevis visas vizītes laikā, 4. jūlijā tika ziņots, ka Harijs nolēmis, ka viņi viņam nepievienosies.
6. jūlijā princis Londonā ieradās viens. Paredzēts, ka Apvienotajā Karalistē viņš uzturēsies līdz 11. jūlijam. Nav skaidrs, vai viņš tiksies ar tēvu un vai viņa ģimene viņam vēlāk šonedēļ pievienosies.
Tikmēr laikraksta “Mirror” karaliskās ģimenes redaktors Rasels Maierss ziņoja, ka karalis Čārlzs “neplāno šonedēļ mainīt savu dienaskārtību”, lai satiktu Hariju pēc tam, kad dēls nolēmis nevest līdzi viņa mazbērnus. Maierss norādīja, ka karalis, kurš joprojām saņem vēža ārstēšanu, princi Ārčiju ir saticis tikai “dažas reizes”, kad Harijs un Megana vēl dzīvoja Apvienotajā Karalistē, bet princesi Lilibetu — tikai vienu reizi, 2022. gada vasarā.
“Harijs šo vizīti ir pārvērtis par lielu izrādi,” sacīja Čārda. “Ja izlīgums patiešām būtu mērķis, varētu domāt, ka viņš klusi atvestu Meganu, Ārčiju un Lilibetu pie karaļa Čārlza. Sirsnīga ģimenes atkalapvienošanās bez noplūdēm un preses iesaistes. Tā vietā Harijs joprojām ir neprognozējams faktors. Iestādei viņš ir neparedzams.”
Saseksas hercogs un hercogiene 2020. gadā atkāpās no vecāko karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem, norādot uz, viņu ieskatā, neizturamu britu preses iejaukšanos un pils atbalsta trūkumu.
Britu karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča sacīja, ka Viljamam nav nekādas intereses izlīgt ar brāli — un Keita stāvēs vīra pusē. “Karalis Čārlzs vienmēr ir cerējis uz kāda veida izlīgumu, kamēr princis Viljams joprojām stingri iebilst pret jebkādu attiecību atkusni,” sacīja Fordviča.
“Ņemot vērā prinča Viljama nostāju, ir ļoti maz ticams, ka princese Ketrīna viņu mudinātu uz izlīgumu. Arī viņa pati cieta no visa, ko Harijs atklāja grāmatā “Liekais”. Viņa, tāpat kā daudzi citi, ir nogurusi no Harija izgājieniem, ņemot vērā arī fiasko ap viņa apmešanās jautājumu.”
Čārda uzsvēra, ka Kensingtonas pils, kas pārrauga Velsas prinča un princeses birojus, savu nostāju nav mainījusi. “Tikšanās tēls šobrīd kaitētu institūcijai,” viņa sacīja. “Miers ir vēlams. Bet ne uz stabilitātes rēķina.”
2025. gada maijā Harijs BBC sacīja, ka vēlas izlīgt ar ģimeni pēc tam, kad zaudēja tiesas cīņā par valsts finansētu apsardzi. Viņš apgalvoja, ka tas novedis pie tā, ka tēvs ar viņu vairs nerunā. “Es ļoti vēlētos izlīgumu ar savu ģimeni,” sacīja 41 gadu vecais princis. “Nav jēgas turpināt cīnīties. Es nezinu, cik ilgi manam tēvam vēl atlicis.”
Andersens rakstīja, ka Keita bija “vīlusies” Harijā, savukārt Viljams bijis saniknots par šiem izteikumiem, kā apgalvojis kāds galminieks. Andersens arī rakstīja, ka Keita esot pateikusi Viljamam, ka viņai “ar Hariju ir gana”.
“Princese Ketrīna ir vismīļākā un visgādīgākā persona, kādu vien var pazīt,” Andersenam sacīja kāds Sandringemas darbinieks. “Taču, tāpat kā visiem pārējiem, arī viņai ir savas robežas.”
Princis Harijs un hercogiene Ketrīna
Princis Harijs un hercogiene Ketrīna.