Indie mūzikas dārza svētki “La-Di-Da-Di”
Ar elpu aizraujošu britu grupas “caroline” koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī noslēgušies pirmie indie dārza svētki “La-Di-Da-Di”. Divu dienu garumā apmeklētāji ...
FOTO: ar elpu aizraujošu britu grupas “caroline” koncertu Mežaparkā noslēgušies pirmie indie dārza svētki “La-Di-Da-Di”
Ar elpu aizraujošu britu grupas “caroline” koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī noslēgušies pirmie indie dārza svētki “La-Di-Da-Di”. Divu dienu garumā apmeklētāji baudīja rūpīgi atlasītu starptautisku un vietējo mākslinieku programmu, gardēdības piedāvājumu un nesteidzīgu vakaru atmosfēru, kas ļāva piedzīvot jaunu un līdz šim Latvijā nebijušu mūzikas notikumu.
“Šajās divās dienās Mežaparkā, lieliskā atmosfērā un brīnišķīgu cilvēku lokā, mēs kopīgi piedzīvojām ko patiesi īpašu. Aizvadītie dārza svētki apliecināja, ka arī pie mums ir vieta notikumam, kurā līdzās kvalitatīvai mūzikai un jaunatklājumiem, tikpat svarīga ir vide, atmosfēra un kopējā pieredze. Pirmie “La-Di-Da-Di” ir noslēgušies un tas ir tikai sākums tam, ko vēlamies attīstīt arī turpmāk. Šie svētki ir trīs draugu ilgi lolota sapņa piepildījums, un mums ir patiess prieks tajā dalīties ar citiem," atzina “La-Di-Da-Di” mūzikas programmas kurators Toms Grēviņš.
Indie dārza svētku “La-Di-Da-Di” otro dienu atklāja lietuviešu uzlecošā zvaigzne, dziesminieks “Kabloonak”, kas priecēja pirmos “La-Di-Da-Di” apmeklētājus ar aizraujošu, sapņainu indie folka skanējumu. Dzīvās mūzikas programmu turpināja eksperimentālā indie popa mākslinieks “Goldbug”, kam uzstāšanās Latvijā bija īpašs notikums, jo tas bija pirmais grupas koncerts ārpus dzimtās Īrijas.
Par vienu no vakara gaidītākajiem notikumiem kļuva leģendārās grupas “Aparāts” atgriešanās uz skatuves pēc ilgākas pauzes. Grupas repertuārā izskanēja klausītāju iemīļotās dziesmas “Galdnieks”, “Mīlestības doktors”, “Par meiteni” un citas, kurām līdzi dziedāja gan ilggadējie grupas fani, gan tie, kas ar grupas daiļradi vēl nebija pazīstami. “Aparāts” pārliecinoši atgriezās ar tik pat spēcīgu un pancisku enerģiju un sev raksturīgo humoru – gluži kā pirms desmit gadiem.
Vakara noslēgumā uz skatuves kāpa viena no šobrīd visaugstāk novērtētajām alternatīvās mūzikas apvienībām Eiropā – Londonas oktets “caroline”. Līdz ar pirmajām “caroline” nospēlētajām notīm publika sastinga, ļaujoties grupas unikālajai instrumentu un balsu saspēlei. Koncerts nebija vienkārši dziesmu atskaņošana, bet neatkārtojama muzikāla pieredze, ko radīja astoņu mūziķu smalkā savstarpējā mijiedarbība un emocionālā klātbūtne. “Caroline” uzstāšanās bija tā, kuru daudzi dārza svētku apmeklētāji atcerēsies vēl ilgi.