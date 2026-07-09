Maisiņš ar kāzu gaisu par 50 000 dolāru! Pēc Sviftas un Kelsija kāzām tirgo pat it kā svinību atkritumus
Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta un NFL komandas Kanzassitijas "Chiefs" spēlētājs Treviss Kelsijs sarīkoja vienas no pēdējā laika slepenākajām slavenību kāzām, taču tas nav apturējis jaunu detaļu nonākšanu uzmanības centrā.
Sākot ar bijušajām NFL zvaigznēm, kas brīnās, kāpēc nav iekļuvušas viesu sarakstā, līdz ziņām par vēlu vakarā piegādātām picām, “Chanel” somiņu izlozēm un pārdevējiem, kuri mēģina nopelnīt ar it kā kāzās savāktiem atkritumiem, pāra svinības turpina nonākt virsrakstos vēl ilgi pēc pēdējās dejas.
Svifta un Kelsijs apprecējās 3. jūlijā “Madison Square Garden” 1000 viesu klātbūtnē. Abi izvēlējās nerīkot tradicionālu kāzu pavadoņu ceremoniju — tā vietā Sviftas brālis bija viņas “godavīrs”, bet Kelsija brālis — viņa vedējs. Pat ar zvaigžņotu viesu sarakstu jaunlaulātie nevarēja uzaicināt visus.
Pēc Kelsija un Sviftas ilgi gaidītajām kāzām divi bijušie NFL spēlētāji publiski aizrādīja Kanzassitijas “Chiefs” spēlētājam, ka viņi nav iekļauti ekskluzīvajā viesu sarakstā. Vils Komptons un Teilors Levans uzskata, ka viņiem vajadzēja saņemt ielūgumu uz kāzām.
“Vecīt, mēs taču esam čomi; es tevi pazīstu vairāk nekā desmit gadus,” viņš piebilda. “Mēs sarakstāmies un sazvanāmies. Es izvēlēšos augstāko ceļu, bet es vienkārši domāju — vecīt, acīmredzot es kaut ko mūsu draudzībā daru nepareizi. Acīmredzot kaut kas nav kārtībā. Ir kāda aklā zona, ko es neredzu,” izteicās Levans.
Kamēr daudzi būtu gatavi gandrīz uz visu, lai klātienē redzētu Sviftas un Kelsija mīlas stāsta kulmināciju, daži A-listeri savu ielūgumu noraidīja. “Es neeju ne uz kāzām, ne bērēm,” raidījumā “Unfiltered with Ricky Bo & Bill Colarulo” izteicās bijusī NBA superzvaigzne Čārlzs Bārklijs. “Bet jā, es saņēmu ielūgumu un pieklājīgi atteicos, jo man šķita, ka tas būs pilnīgs haoss.”
Džeimss Teilors, kura vārdā popzvaigzne savulaik tika nosaukta, atklāja, ka atteicies no ielūguma uz kāzām, jo tās notikušas laikā, kad viņš uzstājās savā ikgadējā koncertā “Tanglewood Koussevitzky Music Shed”.
“Es gan vēlos novēlēt pārim visu laimi, mierīgu ceļu un spēku brīžos, kad viss nebūs tik gludi,” viņš sacīja, kā redzams sociālajos tīklos publicētā video.
Arī televīzijas vadītājam Raienam Sīkrestam darbu grafiks izjauca plānus. “American Idol” vadītājs pirmdien savā radio šovā atklāja, ka negribīgi izlaida pāra kāzas, jo darba grafika konflikta dēļ viņam “nebija izvēles”.
Svifta un Kelsijs visu svinību laikā par prioritāti izvirzīja privātumu, sperot vairākus soļus, lai ceremonija un pieņemšana nenonāktu publikas acīs.
Tā, piemēram, viesiem, ierodoties pasākumā, tika lūgts ievietot savus telefonus individuālās aizslēdzamās stikla kastītēs, katram saņemot atslēgu, lai vēlāk varētu atgūt savu ierīci.
Pāris pasākumu pasargāja arī no skatieniem no ārpuses, aizsedzot logus ar aizkariem.
Sviftas un Kelsija kāzas, iespējams, bija stingri apsargāts pasākums, taču tas nav atturējis uzņēmīgus pārdevējus no mēģinājumiem uz tā rēķina nopelnīt.
Vietne “New York City Garbage” pārdod priekšmetus, par kuriem apgalvo, ka tie savākti pie “Madison Square Garden” pēc pāra 3. jūlija kāzu svinībām. Piedāvājumā ir 25 dolārus vērti auduma gabali, dzērienu bundžiņu atveramie riņķīši un pat viens AirPod — viss aprakstīts kā atkritumi, kas atrasti tuvējās Ņujorkas ielās ap pasākuma laiku.
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Neparastās piemiņas lietas ar to nebeidzas. Kāds pārdevējs pārdošanā izlicis arī maisiņu ar gaisu, kas it kā savākts “Madison Square Garden” iekšpusē kāzu laikā, prasot par to neticamus 49 999,99 ASV dolārus. Lai gan šī cena var šķist pilnīgi pārspīlēta, sludinājums jau bija piesaistījis vairāk nekā 200 skatījumu.
Svinību laikā viesi spēlēja spēles, lai iegūtu loterijas biļetes, NBC News pastāstīja divi viesi. Iegūtās biļetes varēja izmantot, lai mēģinātu laimēt dažādas balvas, tostarp dizaineru rokassomas un 1970. gada Chevrolet Chevelle — līdzīgu automašīnai, ar kādu pāris devās savā pirmajā publiskajā randiņā 2023. gadā.
Kanzassitijas “Chiefs” spēlētāja Drū Trenkvila sieva Džekija savā Instagram publicēja foto ar melnu “Chanel” somu un uzvarējušu loterijas biļeti. Rozā biļetē bija redzams T&T logo un uzraksts “winner”.
Arī popzvaigzne Avrila Lavinja tika pie “Chanel” somas.
Tāpat tiek ziņots, ka šampanietis beidzies “ļoti agri”. Taču slavenību tenku konts “Deuxmoi” šo ziņu apstrīdēja. “Mums stāsta, ka nekāds šampanieša trūkums nav bijis un ka vakara beigās pat esot palikušas pāri kastes,” teikts “Instagram” publicētā ierakstā.
Svifta un Kelsijs parūpējās, lai arī viesi, kuri palika līdz vēlai naktij, būtu paēduši. Ziņots, ka pāris pasūtīja vairāk nekā 100 picas no Ņujorkas picērijas “Mama’s TOO!”. Pasūtījumā bija iekļauti gandrīz visi “Mama’s TOO!” piedāvātie picu veidi.