"Tautumeitas" dodas pirmajā Eiropas solo koncerttūrē
Latviešu grupa "Tautumeitas" šoruden dosies savā pirmajā Eiropas solo koncerttūrē, uzstājoties vairākās lielākajās Eiropas pilsētās.
Septembrī grupa sniegs koncertus Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē. Līdz šim "Tautumeitas" ārvalstīs galvenokārt uzstājušās festivālos, taču šī būs pirmā reize, kad grupa Eiropas publikai dosies ar savu solo koncertprogrammu.
Šis grupai ir īpaši aktīvs periods – nesen izdots albums "Līgojami", kas veltīts vasaras saulgriežu tradīcijām.
Savukārt vasaras saulgriežos "Tautumeitas" jau trešo gadu pēc kārtas aizvadīja "Rītausmas koncertrituālu", kas šoreiz notika Sveikuļu kalnā Tukuma pusē un pulcēja vairākus tūkstošus cilvēku.
"Šo koncerttūri veidojām ļoti apzināti, izvēloties vietas, kur jau šobrīd jūtam lielu interesi par mūsu mūziku un redzam iespēju veidot ilgtermiņa saikni ar klausītājiem," norāda grupa.
Lai gan gaidāmā tūre būs pirmā "Tautumeitu" solo koncertsērija Eiropā, grupa jau iepriekš guvusi starptautisku pieredzi. Mūziķes uzstājušās tādos festivālos kā Glastonbury Festival, Eurosonic Noorderslag un citos starptautiskos pasākumos, kā arī koncertējušas Japānā un Austrālijā.
Grupa norāda, ka ar šo koncerttūri vēlas turpināt Latvijas mūzikas un kultūras popularizēšanu ārpus valsts robežām.