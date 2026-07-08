Princese Keita piedalās "Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā"
Keita Midltone piedalījās Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā, kura laikā dalībniekiem jāuzkāpj augstākajās virsotnēs Anglijā, Skotijā un Velsā.
FOTO: princis Luiss atkal sajūsmina fanus ar spontānu mirkli ģimenes foto
Velsas princese Keita Midltone pēc dalības Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā dalījusies ar retiem ģimenes fotoattēliem, kuros redzams viņas vīrs princis Viljams, bērni un tuvākie ģimenes locekļi. Tomēr vienā no attēliem uzmanību negaidīti piesaistījis jaunākais dēls princis Luiss, kurš fonā aizrautīgi rotaļājas ar suni.
Keita Midltone piedalījās Nacionālajā Trīs virsotņu izaicinājumā, kura laikā dalībniekiem jāuzkāpj augstākajās virsotnēs Anglijā, Skotijā un Velsā. Izaicinājuma mērķis bija vākt līdzekļus Karaliskā Marsdena vēža labdarības organizācijai, un princesi šajā ceļā atbalstīja viņas ģimene, kas bijusi Keitas balsts pēc tam, kad 2024. gadā viņai tika diagnosticēts vēzis.
Pēc izaicinājuma, Keita sociālajos tīklos publicēja sirsnīgus mirkļus kopā ar vīru princi Viljamu, bērniem – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu –, kā arī citiem tuviniekiem. Vienā no ģimenes bildēm redzami arī princeses vecāki Kerola un Maikls Midltoni, kā arī viņas brālis Džeimss Midltons.
Tomēr vienā no attēliem uzmanības centrā negaidīti nonācis Keitas un Viljama jaunākais dēls princis Luiss. Kamēr priekšplānā Keita un Šarlote apskaujas, astoņus gadus vecais Luiss fonā jautri rotaļājas ar vienu no sava tēvoča Džeimsa Midltona suņiem.
Džeimss Midltons ir pazīstams kā aizrautīgs suņu mīļotājs – viņš rūpējas par vairākiem suņiem un iepriekš arī dāvinājis Velsas prinča un princeses ģimenei viņu mājdzīvniekus. Viņš vairākkārt uzsvēris, ka suņiem bijusi nozīmīga loma viņa dzīvē un cīņā ar mentālās veselības grūtībām.
Pēc Keitas izaicinājuma pabeigšanas Džeimss sociālajos tīklos publicēja emocionālu vēstījumu māsai, atzīstot, ka ļoti lepojas ar viņas spēku un izturību. “Es esmu neticami lepns par savu mīļo māsu,” viņš rakstīja, norādot, ka abi jau iepriekš bija runājuši par kāpšanu kalnos un dabas dziedinošo spēku.
Džeimss piebilda, ka Keitas apņēmība, izturība un spēja vienlaikus būt gādīgai mātei, sievai, meitai un māsai iedvesmo daudzus cilvēkus.
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