Pasaules ātrākais rīma Džoijs Česnats atkal pārēd visus hotdogu ēšanas čempionātā
Leģendārais Džoijs Česnats atkal apliecināja savu nepārspējamās rīmas slavu ikgadējā hotdogu ēšanas čempionātā “Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest”, kas notiek Ņujorkā ASV Neatkarības dienā 4. jūlijā. Šajā savdabīgajā čempionātā viņš dominē kopš 2007. gada.
Džoijs Česnats — kopš 2007. gada lielākais hotdogu un citu ātrās ēdināšanas produktu rijējs pasaulē
40 gadus vecais Česnats ir 16 reizes uzvarējis prestižākajā "Nathan's Hot Dog Eating Contest" čempionātā (2007.–2014.g., 2016.–2023. g.), taču 2024. ...
Šogad 10 minūšu ilgajās sacensībās viņa rezultāts gan bija pieticīgs — “tikai” 66 apēsti hotdogi, tālu no viņa 76 hotdogu rekorda. Tiesa, sacensības notika lielā karstumā un gaisa mitrums radīja iespaidu, it kā būtu 38 grādu pekle. Tas Česnatam netraucēja viegli pārspēt tuvāko konkurentu, kurš tika galā ar 51 hotdogu.
2024. gadā Česnatu nepielaida sacensībās, jo viņš parakstījis līgumu ar konkurentu hotdogu ražotāju “Impossible Foods”. Neskaitot 2024. gadu, kad viņš nepiedalījās, Česnats tradicionāli ir pārspējis konkurentus vismaz par 10 hotdogiem.
Kopš 2007. gada, kad Džoijs Česnats “noēda” sešus gadus nepārspēto japāni Takeru Kobajaši, viņš cietis neveiksmi tikai 2015. gadā, ar 60 pret 62 piekāpjoties tautietim Metam Stounijam. 2022. gadā viņu nespēja izsist no ritma pat kāds protestētājs — ātri sažņaudzis neveiksmīgā uzbrucēja rīkli, Džoijs turpināja notiesāt hotdogus.
Džoijs Česnats ir īsta ātrumēšanas leģenda — viņš nerij turbo ātrumā tikai hotdogus, viņam pieder dažādi rekordi arī hamburgeru, vistu spārniņu, picu, burito un citu ēdienu zibenīgā patēriņā.
Sieviešu konkurencē jau 12. reizi triumfēja amerikāniete Miki Sudo, kura kopš 2014. gada katru gadu ir bijusi čempione, izņemot 2021. gadu, kad pasākumu izlaida grūtniecības dēļ.
Leģenda vēsta, ka pirmo reizi šādas sacensības notika 1916. gadā imigrantu vidū, kad īrs Džims Malens 12 minūtēs apēda 13 hotdogus, taču mūsdienu “Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest” tiek rīkots kopš 1972. gada.
Mūsdienās sacensību balvu fonds ir 20 000 dolāru, no kuriem uzvarētājs saņem pusi, bet pārējie pirmā piecinieka pārstāvji par pūlēm attiecīgi 5000, 2500, 1500 un 1000 dolāru.
Speciālisti gan nav īpašā sajūsmā par šādu ēšanas paradumu ietekmi uz mūsu veselību, tādēļ labāk mājās to nemēģiniet atdarināt.