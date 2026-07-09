Cerība visiem nenovērtētajiem. Seriāla "The Other Sister Bennett" recenzija
"Tet+" skatāms pavisam svaigi veidots desmit sēriju seriāls, kura pasaules pirmizrāde bija šī gada martā - "Cita māsa Beneta" ("The Other Sister Bennett"). Tas ir kāda romāna ekranizējums, savukārt pats romāns – mēģinājums sarakstīt turpinājumu slavenajam Džeinas Ostinas darbam "Lepnums un aizspriedumi". Kritiķiem lielākoties patīk, skatītājiem ar dažām iebildēm – arī. Šķiet, britu vēsturiskās kostīmdrāmas jau nemaz nevar nepatikt! Kur nu vēl, ja ir arī saturs ar vēstījumu.
Benetu ģimeni radīja slavenā angļu rakstniece Džeina Ostina savā 1813. gada romānā «Lepnums un aizspriedumi». Ģimenē ir Beneta kungs, viņa kundze un viņu piecas meitas: Džeina, Mērija, Ketrīna, Lidija un Elizabete, no kurām pēdējā ir romāna galvenā varone un arī pašas rakstnieces vismīļākais tēls. Beneti pieder pie Hertfordšīras muižniecības slāņa, sižetu virza attiecības starp ģimenes locekļiem un citiem ļaudīm, māsām pārvarot grūtības, ar kurām saskaras jaunas sievietes, cenšoties nodrošināt sev labu nākotni ar izdevīgām laulībām.
Džeina Ostina (1775–1817), lai gan nodzīvoja īsu mūžu un pilnībā sarakstīja tikai sešus romānus, tomēr ir atzīta par vienu no visu laiku ievērojamākajām britu rakstniecēm, viņas virtuozā valoda tiek salīdzināta pat ar Viljama Šekspīra valodu. Darbi pat pēc divsimt gadiem nav zaudējuši aktualitāti un nebūt neož pēc naftalīna, uzrunājot arī mūsdienu jauniešus, turklāt tiek ekranizēti, ierunāti un iestudēti arvien jaunās versijās.
Rakstnieces darbi ir daudz kas vairāk par vienkārši romantiskiem sacerējumiem. Viņa bija laba cilvēku dabas pazinēja, smalki pārzināja savas vides raksturīgās ģimeņu un sadzīves problēmas. Tolaik modē bija štancēt mistiskus un sentimenta caurvītus stāstus, bet Ostinas prasme priekšplānā izcelt it kā vienkāršās, ikdienišķās norises un sarežģījumus viņu atšķīra no citiem tā laika autoriem. Turklāt viņa sasita lupatās tā laika stereotipus par sievietēm, attiecībām un precībām. Rakstniece bija īsta ironijas meistare – romānos viņa piešāva krietnu sauju sarkasma.
Nav nekāds retums, ka uz slavenu rakstnieku kamiešiem slavas Olimpā mēģina uzrāpties citi, ne tik radoši autori. Viņi raksta «turpinājumus» vai «sānu atzarus», un jāatzīst, ka lielākoties tie ir diezgan nožēlojami pasākumi un reti izpelnās ievērību, bet šoreiz tā nenotika.
Mīlestības vēstule autsaideriem vai klišejisks stāsts?
gadā izdots Dženisas Vivjenas Hedlovas romāns «Cita māsa Beneta». Tajā viņa pievēršas novārtā atstātajai vidējai Benetu māsai Mērijai, parādot notikumus no viņas skatpunkta un izdomājot viņas dzīvi pēc tam, kad māsas jau apprecējušās. Vidējā māsa Mērija Ostinas romānā «Lepnums un aizspriedumi» neparādās bieži. Viņa paliek māsu ēnā, allaž tiek kritizēta par izskatu un manierēm. Ne tik skaista kā viņas māsa Džeina, ne tik asprātīga kā Elizabete, ne tik dzīvespriecīga kā Ketija un Lidija. Līdzīgi kā abas viņas jaunākās māsas Ketija un Lidija, Beneta kungs Mēriju uzskata par «muļķīgu». Mērija sabiedrībā nav visai iznesīga, tāpēc lielākoties lasa grāmatas, spēlē mūziku un dzied, nevis iesaistās vairumā ģimenes aktivitāšu. Viņa vairāk lasa citiem morāli, nevis sarunājas, tomēr liekulīgā kārtā bieži vien nepacietīgi vēlas izrādīt savus «talantus» un ir diezgan iedomīga par tiem. Mērija uzskata, ka grāmatu lasīšana viņu padara par autoritāti daudzos jautājumos, lai gan pati spēj uztvert tikai pašu virspusējāko nozīmi tam, ko izlasa, un sarunās nereti atkārto frāzes no grāmatām. Džeina Ostina šo tēlu izmantoja kā ironisku kontrastu pārējām māsām. Pēc Hedlovas versijas vēlāk, kad māsas apprecējušās, radinieki Gārdineri Mēriju uzaicina uz Londonu, un dzīve tur palīdz viņai kļūt pašpārliecinātākai. Viņu aplido divi kavalieri, bet Mērija grib laimi pēc saviem noteikumiem, grib atrast savu vietu pasaulē, kur sievietes galvenokārt vērtē pēc izskata un izdevīguma precību aspektā.
Dženisa Vivjena Hedlova ir britu rakstniece un bijusī BBC televīzijas kanālu un projektu vadītāja. Viņas kontā līdz tam bija tikai viena grāmata, turklāt dokumentāla – par karaļa Džordža III privāto dzīvi, un tad, iespējams, kā jau televīzijas darbiniece sajuta ekranizācijas (naudas un slavas) iespējas un metās kļūt par «pseidoostinu». Līdz ar ekranizāciju arī grāmata, protams, piedzīvoja jaunu intereses vilni. Lielākā daļa vadošo literatūras mediju uzteic Hedlovas spēju piešķirt balsi un dziļumu tēlam, kuru pati Džeina Ostina savā oriģinālromānā bieži vien izmantoja tikai kā komisku vai pamācošu fonu pārējām māsām. Izdevumā «The Guardian» rakstniece un kritiķe Džo Beikere atzīmēja, ka, lai gan oriģinālā Mērija tiek rādīta kā smieklīga, Hedlovas romāns palīdz saprast, kas tieši viņu padarīja par ģimenes melno avi – mātes nemitīgā kritika par izskatu un tēva asie joki. Džoana Geilorda vietnē csmonitor.com slavē, ka grāmata spēj pastāvēt pati par sevi kā neatkarīgs literārs darbs, nevis tikai imaginārs turpinājums. Kultūras interneta emuāros to dēvē par «cerību ikvienam, kurš jebkad ir juties nenovērtēts vai ignorēts».
Tomēr par romānu nav viennozīmīga viedokļa – daži kritiķi un prasīgākie Džeinas Ostinas cienītāji norāda uz noteiktiem trūkumiem struktūrā un ritmā: pirmajā trešdaļā ir burtiski pārkopēti veseli posmi no Ostinas darba; Mērijas transformācija tiek raksturota kā pārāk strauja un nepārliecinoša. Ir arī lasītāji, kas romānu vērtē ļoti zemu, dēvējot to par klišejisku stāstu no sērijas «nepopulāra, neglīta meitene, kurai visi dara pāri, uzvelk glītu kleitu un pēkšņi viņai ir pilns ar pielūdzējiem». Šādi kritiķi uzskata, ka grāmata zaudē Ostinas oriģinālo asprātību un pārvēršas parastā melodrāmā, bet pašai Ostinai ļoti riebās salkanas mīlas ainas.
Lielākā daļa tomēr ir vienisprātis, ka Dženisas Hedlovas romāns ir «mīlestības vēstule autsaideriem». Kamēr Elizabete Beneta pārstāv to, par ko mēs gribētu kļūt (skaista, asprātīga, veiksmīga), Mērija Beneta reprezentē to, kā daudzi cilvēki jūtas realitātē – ar zemu pašvērtējumu un cīnoties ar ikdienu, kamēr citiem viss izdodas bez piepūles.
Harismātiskā klusētāja
Pēc Hedlovas romāna uzņemtajā seriālā Mēriju atveido aktrise Ella Meja Brukoleri, kura 11. maijā nosvinēja savu trīsdesmito dzimšanas dienu, bet ir jau ar pamatīgu ekrāna pieredzi. Brukoleri ir profesionāla aktrise, absolvējusi Oksfordas Drāmas skolu. Līdztekus aktrises karjerai Brukoleri ir vadošā vokāliste alternatīvās grupas «Marry Me Emelie!» sastāvā, kas izveidota kopā ar mūziķi Joanu Segotu, ar kuru viņu saistīja arī trīspadsmit gadus ilgas romantiskas attiecības, kas nu beigušās, bet duets turpina darboties.
Kaut dzimusi itāļu ģimenē, viņai piemīt savdabīgs izskats, kas ir kā radīts ļoti «tradicionāli angliskām» filmām un seriāliem. Viņu varam skatīt Marka Getisa jaunajā seriālā «Bookish», viņa filmējusies arī televīzijas seriālos: «Pēdējā karaliste», «Visas Dieva radības, lielas un mazas», kriminālseriālā «Čelsijas detektīvs», detektīvseriālā «Ludvigs» un citos. Tas nozīmē, ka jau pirms savas lielās debijas galvenajā lomā seriālā «The Other Bennett Sister» Ella Brukoleri bija iemantojusi stabilu reputāciju kā ļoti talantīga un daudzpusīga aktrise, kurai labi padodas raksturlomas. Tā kā Brukoleri ir mācījusies prestižajā Žaka Lekoka Starptautiskajā teātra skolā Parīzē, kas specializējas tieši fiziskajā teātrī un kustībā, kritiķi nereti norāda uz viņas lielisko ķermeņa valodu un sejas mīmiku. Viņa spēj nospēlēt neveiklību vai komisku situāciju, nepasakot neviena vārda. Kritiķi slavē viņas drosmi nebaidīties ekrānā izskatīties dīvainai, smieklīgai vai neglītai.
Patlaban dzīvesstila un kultūras žurnāli uzsver, ka Ella Brukoleri pārstāv jaunu vēsturisko drāmu aktrišu paaudzi un, kā jau ierasts, piešķir viņai dažādus epitetus, piemēram, «harismātiskā klusētāja». Viņai piemīt klasisks, vēsturiskam tēlam atbilstošs vizuālais koptēls, taču tēlojuma maniere un emocionālais dziļums liek šiem tēliem izskatīties ļoti mūsdienīgi un saprotami šodienas skatītājam. Līdz šim kritiķi viņu uzskatīja par lielisku otrā plāna aktrisi, kura spēj «nozagt ainu» ar savu smalko tēlojumu, taču nu jau latiņa ir augstāka, un britu kino un televīzijas industrija no viņas sagaida lielas lietas.
Arī par Ellas Brukoleri tēlojumu Mērijas Benetas lomā kritiķi ir izteikušies ļoti atzinīgi, izceļot viņas spēju precīzi un jūtīgi attēlot sarežģītu, introvertu tēlu un nebaidīties parādīt Mērijas dīvainības un neveiklības. Daži arī pozitīvi uzsver, ka aktrises tēlojums nenonāk pretrunā ar Džeinas Ostinas radīto oriģinālu, bet gan piešķir tēlam nepieciešamo kontekstu un bagātīgu iekšējo pasauli, nodrošinot Mērijai pārliecinošu izaugsmes loku. Kopumā kritiķi ir vienisprātis, ka Brukoleri sniegums ir viens no seriāla pīlāriem, kas neļauj stāstam kļūt pārlieku salkanam, bet padara to siltu, skatītājiem viegli uztveramu un līdzpārdzīvojamu.
Sirsnīga kostīmdrāma
Seriāls «The Other Bennett Sister» uzreiz kļuva par reitingu hitu – pirmā sērija 28 dienu konsolidētajā vērtējumā piesaistīja 7,3 miljonus skatītāju. Un, protams, arī kritiķu ievērību. Kamēr vieni to dēvē par perfektu pavasara romantisko komēdiju, tikmēr kaislīgākie Džeinas Ostinas fani un pūristi ir krietni atturīgāki vērtējumos. Kā seriāla pluss tiek atzīmēts tā mierīgais, pārdomātais, sirsnīgais vēstījuma tonis. Uzsvērta tiek arī emocionālā rezonanse ar skatītāju, spēja radīt līdzpārdzīvojumu un iespēja identificēties ar galveno varoni. Kā mīnuss tiek nosaukta, piemēram, neviendabība – pirmās divas sērijas esot pārāk smagnējas, un pastāvīgie Mērijas aizskārumi šķiet pārāk cietsirdīgi, neizgaismojot, kas, kāpēc un kā. Bet no trešās sērijas, kad Mērija pārceļas uz Londonu, seriāls it kā atrod savu ritmu.
Konservatīvāk noskaņotie britu kritiķi un lasītāji kritizē pārāk moderno pieeju vēsturiskajai drāmai. «The Spectator» raksta: «Žēl, ka viņi neļāva Endrjū Deivisam (kurš bija arī slavenās «Lepnuma un aizspriedumu» 1995. gada ekranizācijas scenārists) pārskatīt scenāriju. Daži dialogi ir pārāk moderni, neveikli un salkani. Tāpat daudzus kaitina tik liela dažādu rasu aktieru iekļaušana drāmā, kas risinās 19. gadsimta sākumā.»