Džinsi, kas iekaroja pasauli jeb Stāsts par cilvēku-leģendu. Seriāla "Call Me Levi" recenzija
"Tet+" platformā skatāmais miniseriāls "Call Me Levi" ir viens no tiem darbiem, kas sākotnēji var šķist interesants tikai modes vai uzņēmējdarbības vēstures cienītājiem, taču jau pēc pirmajām minūtēm kļūst skaidrs – šis nav stāsts par džinsiem.
Tas ir stāsts par cilvēku, kurš nonāca īstajā vietā un laikā un prata izmantot iespēju tur, kur citi redzēja tikai haosu. Mūsdienās «Levi’s» ir viens no pasaules pazīstamākajiem zīmoliem. Džinsus valkā prezidenti un studenti, miljardieri un strādnieki, rokzvaigznes un pensionāri. Paradokss, ka pašu Levi Štrausu zina salīdzinoši maz cilvēku. Tieši šo netaisnību seriāls mēģina labot.
Amerikas sapnis
Ir teiciens, ka zelta drudža laikā bagātāki par zelta meklētājiem kļuva tie, kuri viņiem pārdeva lāpstas. Levi Štrauss ir viens no spilgtākajiem šī principa apliecinājumiem. Dzimis Bavārijā, ebreju ģimenē, viņš ierodas Amerikā kā viens no tūkstošiem emigrantu, kuri cer atrast savu vietu pasaulē. Seriāla veidotāji veiksmīgi izvairās no kārdinājuma padarīt savu galveno varoni par kārtējo ģēniju, kurš jau kopš pirmās minūtes zina, ka kļūs slavens. Tieši pretēji – Levi bieži kļūdās, šaubās un ir spiests pieņemt lēmumus situācijās, kurās pareizas atbildes nemaz nav. Šī cilvēcība kļūst par vienu no seriāla lielākajām priekšrocībām. Amerika šeit nav romantiska iespēju zeme no tūrisma brošūrām. Tā ir skarba, netīra un nežēlīga vide, kurā izdzīvo nevis stiprākie, bet tie, kuri prot pielāgoties. Šī pieeja stāstam piešķir daudz vairāk ticamības nekā daudzas pēdējo gadu biogrāfiskās drāmas.
Rīgas pēdas pasaules slavenākajās biksēs
Latvijas skatītājiem īpaši interesants būs fakts, ka seriālā būtiska vieta atvēlēta Jēkabam Deivisam – drēbniekam no Rīgas. Daudzi zina Levi Štrausu, bet daudz mazāk dzirdēts ir stāsts par cilvēku, kurš faktiski palīdzēja radīt mūsdienu džinsus. Tieši Deiviss izdomāja izmantot metāla kniedes vietās, kur darba bikses visbiežāk plīsa. Šis ir viens no veiksmīgākajiem seriāla dramaturģiskajiem atradumiem. Veidotāji neveido tikai biznesa stāstu. Viņi rada stāstu par partnerību. Levi un Jēkaba attiecības kļūst par emocionālo asi, ap kuru griežas viss seriāls. Tā nav sentimentāla draudzība Holivudas izpratnē. Tā ir divu ļoti atšķirīgu cilvēku sadarbība, kurus vieno spēja noticēt idejai. Rezultātā skatītājs sāk interesēties nevis par džinsiem, bet par cilvēkiem, kuri tos radīja.
Vēsturiska drāma bez muzeja putekļiem
Daudzas vēsturiskās drāmas cieš no vienas problēmas – tās vairāk atgādina muzeja ekspozīciju nekā dzīvu stāstu. Kostīmi ir perfekti. Dekorācijas – iespaidīgas. Aktieri – glīti. Bet dzīves nav. «Call Me Levi» izdodas no šīm lamatām izvairīties. Veidotāji necenšas skatītāju apžilbināt ar budžetu. Viņi koncentrējas uz gaisotni. Putekļainās ielas, pārpildītās ostas, zelta meklētāju nometnes un primitīvās darbnīcas rada pārliecinošu iespaidu par pasauli, kurā viss vēl tikai top. Amerikas Rietumi šeit nav romantiska leģenda. Tie ir nepabeigts projekts. Tieši tāpēc vide šķiet dzīva. Seriāls necenšas būt skaists katrā kadrā. Dažbrīd tas ir raupjš, neērts, taču šī neglītuma dēļ tas šķiet daudz īstāks.
Aiz kadra
Lai gan seriāla darbība risinās 19. gadsimta Amerikas Rietumos, lielākā daļa filmēšanas darbu notika nevis ASV, bet Itālijā. Filmēšanas grupa par Kalifornijas zelta drudža laika ainavām pārvērta vairākas vietas Pjemontas reģionā un Dienvidtirolē. Tas ļāva radīt autentisku laikmeta izjūtu, vienlaikus izvairoties no milzīgajām izmaksām, ko prasītu filmēšana Amerikā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija pilsētas vides atjaunošana. Daudzas dekorācijas tika būvētas no jauna, lai radītu iespaidu par strauji augošo Sanfrancisko, kurā vēl nebija ne debesskrāpju, ne asfaltētu ielu. Aktieri vēlāk atzinuši, ka dažkārt izjūta bijusi tik autentiska, ka starp filmēšanas reizēm viņi aizmirsuši par mūsdienu pasauli.
Kuriozs saistīts arī ar pašiem džinsiem. Lai gan stāsta centrā ir pasaulslavenā apģērba dzimšana, kostīmu māksliniekiem nācās rūpīgi pētīt vēsturiskos avotus, jo pirmie Levi Štrausa darba apģērbi būtiski atšķīrās no tiem džinsiem, kurus pazīstam šodien. Daļa kostīmu tika šūti pēc vēsturiskām skicēm un muzeju paraugiem. Filmēšanas laikā īpaša uzmanība tika pievērsta valodai. Seriāla veidotāji centās atrast līdzsvaru starp vēsturisko autentiskumu un mūsdienu skatītājam saprotamu dialogu. Rezultātā varoņu sarunas neizklausās kā muzeja ekskursija, bet vienlaikus saglabā laikmeta garu. Interesanti, ka vairāki aktieri pirms filmēšanas apmeklēja uzņēmējdarbības vēsturei veltītas lekcijas, lai labāk izprastu 19. gadsimta tirgotāju domāšanu. Tas palīdzējis izvairīties no klišejiska priekšstata par biznesa pasauli un radīt daudz dzīvākus tēlus.
Klusā režija
Mūsdienu seriālu skatītāji pieraduši pie straujas montāžas, skaļiem konfliktiem un nepārtrauktas darbības. «Call Me Levi» izvēlas citu ceļu. Režija ir pārsteidzoši mierīga. Kamera necenšas skriet notikumiem pa priekšu. Daudzās ainās skatītājam tiek dota iespēja vienkārši novērot. Šāda pieeja noteikti nepatiks visiem. Dažiem seriāls šķitīs pārāk lēns. Taču tieši šis ritms ļauj labāk iepazīt varoņus. Svarīgākais ir nevis tas, kas notiek, bet tas, kā notiekošais maina cilvēkus. Labākajās ainās režisori atsakās no gariem paskaidrojumiem. Emocijas jāizlasa skatienos, klusumā un ķermeņa valodā. Šī uzticēšanās skatītājam mūsdienu televīzijā ir sastopama arvien retāk.
Aktieris, kurš ļauj noticēt leģendai
Levi Štrausu atveido vācu aktieris Vincents Redeckis. Viņa sniegums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc seriāls darbojas tik labi. Daudzās biogrāfiskās filmās aktieri mēģina parādīt, cik izcils ir viņu tēls. Rezultātā rodas izjūta, ka skatāmies pieminekli. Redeckis izvēlas pretēju pieeju. Viņa Levi ir cilvēks, kurš vairāk klausās, nevis runā. Viņš nav harismātisks līderis klasiskajā izpratnē vai revolucionārs, bet gan uzmanīgs novērotājs, kurš pamana iespējas. Tieši šī atturība padara tēlu tik pārliecinošu. Arī otrā plāna aktieri veido ļoti dzīvu pasauli. Seriālā gandrīz nav izteiktu ļaundaru vai ideālu varoņu. Lielākā daļa dzīvo pelēkajās zonās, un tas stāstu padara daudz interesantāku, jo piedāvā skatītājiem brīvākas izvērtēšanas iespējas.
Leģendārie džinsi dzima nejauši
Džinsu radīšana netiek attēlota kā ģeniāls izgudrojums zibens spēriena brīdī, un patiesībā tā bija praktiska atbilde uz pavisam vienkāršu problēmu. Strādniekiem vajadzēja izturīgākas bikses. Tas arī viss. Šis aspekts seriālā ir īpaši simpātisks. Tas atgādina, ka daudzi pasauli mainoši izgudrojumi rodas nevis laboratorijās, bet ikdienas vajadzībās. Ļoti precīzi tiek parādīts, ka lielas idejas bieži izskatās pavisam parastas līdz brīdim, kad tās pārvērš pasauli.
Vai viss ir tik labi?
Nē. Seriālam ir arī trūkumi. Dažbrīd tas kļūst pārāk piesardzīgs. Konflikti reizēm šķiet pārāk gludi, un dažas otrā plāna līnijas prasītos attīstīt drosmīgāk. Vietām rodas izjūta, ka veidotāji pārāk respektē vēsturisko materiālu un baidās no asākām interpretācijām. Personīgi es vēlētos vairāk dramatiskas spriedzes. Un vairāk informācijas par pašu Levi's uzņēmuma attīstību. Tomēr šie trūkumi nav kritiski.
Vairāk nekā stāsts par džinsiem
Īpaši saistošu šo stāstu padara fakts, ka tas runā par tēmām, kas aktuālas arī mūsdienās – migrāciju, identitātes meklējumiem, spēju sākt dzīvi no jauna un drosmi izmantot iespēju laikā, kad nākotne nav skaidra. Tāpēc «Call Me Levi» nav tikai vēsturisks seriāls par pagātni, bet arī pārsteidzoši mūsdienīgs stāsts. Vislielākais tā sasniegums, ka pēc četrām sērijām skatītājs pārstāj domāt par džinsiem. Jā, teorētiski tas ir stāsts par pasaules slavenākajām biksēm, bet praksē tas ir vēstījums par migrāciju, identitāti, uzņēmību, draudzību un spēju izmantot iespēju brīdī, kad neviens cits to vēl nav pamanījis. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri ierodas svešā zemē ar vienu koferi un ideju. Dažreiz ar to pietiek.
Pirmizrāde: 2025. gadā.
Sēriju skaits: 4.
Žanrs: vēsturiska drāma.
Valstis: Vācija, Beļģija, Itālija.
Lomās: Vincents Redeckis, Antons fon Luks, Anna Šudta un citi.