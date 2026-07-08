Festivāls "Laba daba" izziņo plašu radošo aktivitāšu programmu
No 17. līdz 19. jūlijam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki” festivāls "Laba daba" līdzās koncertiem, teātrim, dejai, performancēm un kino piedāvās plašu radošo un izzinošo aktivitāšu programmu. Festivāla apmeklētāji varēs piedalīties darbnīcās, spēlēs un sportiskos izaicinājumos, iepazīt sēņu pasauli un aprites ekonomikas risinājumus, apgūt jaunas prasmes un apmeklēt Labo lietu tirdziņu. Šogad festivāls svin savu 15 gadu jubileju, un tā programmā gaidāmi vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi.
"Laba daba" radošā programma aicina nepalikt tikai skatītāja lomā. Šogad varēs piedalīties “Apdrukā pats” darbnīcā, veidot TIKARI kolāžas no skeitborda žurnāliem, uzšūt savas harēmbikses, darboties Nodoma karekļu darbnīcā, izmēģināt hennas zīmēšanu un citas radošās aktivitātes. Festivālā būs sastopams arī tradicionālais maiņas punkts BRĪVBODE, kur iespējams vecajam festivāla tērpam atrast jaunu valkātāju, savukārt pašam tikt pie silta džempera, dejojamiem gumijniekiem vai citas noderīgas lietas.
ZAAO, Latvijas Mākslas akadēmijas un SVINAM veidotajā ilgtspējas un aprites ekonomikas pieredzes telpā varēs uzzināt vairāk par tekstila atkritumiem, apskatīt darbus, kas radīti no pārstrādātiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem, kā arī atpūsties mēbelēs, kas tapušas no pasākumu baneriem. Telpa aicinās paraudzīties uz šķietami nevajadzīgo kā materiālu jaunām idejām un nākamajam lietojumam.
Īpaša vieta programmā būs sēņu un meža izziņai. Aktivitāšu telpā “Meža mātes dāvanas” Radio NABA raidījums “Micēlijs” kopā ar Latvijas Mikologu biedrību aicinās iepazīt festivāla apkārtnē atrodamās sēnes, ķērpjus un dabas materiālu neparastos pielietojumus. Sestdien notiks sēņu tintes darbnīca, sēņu papīra liešanas paraugdemonstrējumi un stāstījums par jaunienācēju Latvijas dabā – dzīslkāta beku. Apmeklētāji aicināti nest arī pašu atrastās sēnes, lai kopā ar mikologiem noteiktu to sugas.
Rotaļas un piedzīvojumi būs paredzēti visām paaudzēm. Biedrība “NĪTAURĒNI” piedāvās spēļu un rotaļu darbnīcas, darbosies “Dzīvo sapņu dārzs”, karikatūrista Zemgus Zaharāna telts, Veseluma modelis “Ligzda” un transformējošā spēle “Patiesība”. Erudīcijas cienītāji komandās varēs sacensties desmit raundu spēlē “Šito es zin’”, savukārt aktīvākajiem būs pieejams K-PUNKTS rogainings, loka šaušana, hang-pan meistarklases, sadhu dēļi, metāla rotu kalšanas darbnīca un citas aktivitātes.
Īpaši notikumi gaidāmi arī ģimenēm un kino cienītājiem. Gaidot režisora Edmunda Jansona jaunākās pilnmetrāžas animācijas filmas “Laimīgie” pirmizrādi, filmu studija “Atom Art” sestdien, 18. jūlijā, no plkst. 13.00 līdz 16.00 aicinās bērnus izgatavot filmas galvenā varoņa Pūkainīša masku un kopīgi meklēt idejas vasaras piedzīvojumiem, atbildot uz jautājumu: “Ko darīt, kad nav ko darīt?” Savukārt Kino Zālīti 18. jūlijā no rīta līdz vēlai nakts stundai pārņems Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS. Programmā būs īsfilmas bērniem un jauniešiem, jaunāko Latvijas īsfilmu izlase “Īsais latvietis #3”, kā arī programma, kas pievēršas Latvijas eksperimentālajam kino 20. gadsimta 80. un 90. Gados.
Par pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem un viņu vecākiem rūpēsies mazuļu terase BABYROOM, bet ģimenēm būs pieejamas spēles, radošās darbnīcas un bērnu aktivitātes. Bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas. Festivāla neatņemama daļa būs arī Labo lietu tirdziņš, kur varēs sastapt vietējos dizainerus, amatniekus un mazos zīmolus, atrast apģērbu, rotas, adījumus, aksesuārus un citus radošus darinājumus, kā arī iepazīt dažādus dabas, garšas un labsajūtas produktus.
"Laba daba" šogad jau piecpadsmito reizi aicina uz nedēļas nogali dabā, kur mūzika, skatuves māksla, kino, radošās darbnīcas, spēles un dabas izziņa veido vienotu festivāla pieredzi. Festivāls notiks no 2026. gada 17. līdz 19. jūlijam LU atpūtas kompleksā “Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā. Biļetes pieejamas "Laba daba" mājaslapā un lolo.id.