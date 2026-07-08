Noklausies! "Dagamba" un Aija Andrejeva izdod kopdziesmu “Pār Karstām Galvām Krīt Sniegs”
Grupa "Dagamba" un dziedātāja Aija Andrejeva izdod kopīgi radīto dziesmu "Pār Karstām Galvām Krīt Sniegs", kas pirmo reizi izskanēja šī gada pavasarī koncertprogrammas "Mozartallica" noslēguma koncertā.
Jaunais skaņdarbs apvieno "Dagamba" raksturīgo rokmūzikas enerģiju ar akadēmiskās mūzikas smalkumu, savukārt Aijas Andrejevas balss tam piešķir īpašu emocionālo dziļumu. Dziesmas teksta autors ir dzejnieks Marts Pujāts, bet mūzikas autors Valters Pūce, kā arī muzikālajā materiālā izmantots motīvs no Mocarta skaņdarba “Lacrimosa”.
"Dziesmas mūziku sarakstīju ar domu, lai tā organiski iekļautos kopējā "Mozartallica" estētikā un koncertprogrammas koncepcijā. Dziesmā izmantotā iedvesma un motīvs no Mocarta daiļrades padara smeldzīgāku, pat nedaudz maģisku. Doma un vēlēšanās sadarboties ar Aiju mums bija jau sen, un tikai ar šo programmu sajutām, ka ir pienācis īstais brīdis, jo viņas personības enerģija un balss ļoti piestāv šim skanējumam. Liels paldies arī Martam Pujātam par poētiskajiem dziesmas vārdiem," stāsta Valters Pūce, apvienības "Dagamba" izveidotājs.
Savukārt Aija Andrejeva par sadarbību saka: "Esmu ārkārtīgi priecīga, pateicīga un iedvesmota par sadarbību ar "Dagamba". Akadēmiskā mūzika savienojumā ar roku - čelli, draivs un liela jauda. Tas liek tirpiņām skriet. Es pati esmu līdz kaulam roka dvēsele, tāpēc šī sadarbība, manuprāt, ir tik organiska. Katrā ziņā mums ar Dagambiešiem ir ļoti pa ceļam! Lai nosnieg sniegs pār karstasinīgajām galvām un dziesma ierezonē klausītājos. Paldies par iespēju! Nevaru sagaidīt, kad šī dziesma izskanēs koncertā decembrī, arēnā. Ko lai es saku, - piesprādzējaties!" ar sajūtām dalās Aija Andrejeva.
Dziesma "Pār Karstām Galvām Krīt Sniegs" vienlaikus kalpo kā muzikāls vēstnesis "Dagamba" līdz šim vērienīgākajam koncertšovam "Mozartallica", kas notiks 19. decembrī Xiaomi Arēnā. Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri grupa radīs īpašu koncertprogrammu, kurā klasiskās mūzikas meistardarbi satiksies ar leģendāriem rokmūzikas skaņdarbiem, oriģinālkompozīcijām un jaunām aranžijām, veidojot līdz šim ambiciozāko "Dagamba" koncertuzvedumu.
Biļetes uz koncertu "Mozartallica" 19. decembrī Xiaomi Arēnā pieejamas Biļešu Paradīzes kasēs un internetā.