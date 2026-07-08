Vila Smita un Džadas Pinketas šķiršanās stāsts iegūst jaunu pavērsienu
Džada Pinketa Smita 2023. gadā atklāja, ka ar Vilu Smitu slepeni šķīrušies jau 2016. gadā. Lai gan pāris juridiski joprojām nav nokārtojis to oficiāli, viņu attiecību stāstā pēc gandrīz desmit gadiem noticis negaidīts pavērsiens.
Vila Smita (57) un Džadas Pinketas Smitas (54) attiecību stāsts pēc vairākiem gadiem atkal nonācis uzmanības centrā. Pāris 2016. gadā slepeni sāka dzīvot šķirti, taču tagad viņu attiecībās noticis jauns pavērsiens.
Informēti avoti vēsta, ka pēdējos gados abi atkal dzīvojot kopā vienā mājā. “Džada pirms diviem gadiem pārcēlās atpakaļ pie Vila. Viņi ir laimīgi, mīl viens otru un joprojām ir apņēmības pilni viens otru atbalstīt,” žurnālam “People” atklājis kāds pāra paziņa.
Aktieri Vils Smits un Džada Pinketa Smita apprecējās 1997. gadā. 2023. gadā Džada atklāja, ka abi dzīvojot atsevišķi jau kopš 2016. gada. Vēlāk kāds informācijas avots apliecināja, ka aktieri “joprojām esot kopā”, lai gan dzīvojot katrs savā mājā.
Ziņa par pāra kopdzīves atjaunošanu izskanējusi tikai dažas nedēļas pēc tam, kad ģimene kopā apmeklēja Kristiana Lubutēna 2027. gada pavasara/vasaras kolekcijas skati vīriešiem Parīzes modes nedēļas laikā. 24. jūnijā ģimene apvienojās, lai atbalstītu dēlu Džeidenu, kuram ir 27 gadi. Fotogrāfijām kopā pozēja Vils un Džada, viņu meita Vilova (25), Vila dēls Trejs (33), kurš nācis pasaulē viņa iepriekšējā laulībā ar Šēriju Zampino, kā arī Džadas māte Adriena Banflīda-Norisa.
Pagājušajā mēnesī, kad Smiti devās uz Parīzi, lai atbalstītu Džeidenu, kāds cits avots atklāja, ka pāris šobrīd galveno uzmanību velta “laikam kopā ar ģimeni”. “Tas ir tikai viens no veidiem, kā viņi rūpējas viens par otru… Vils un Džada mīl viens otru un viņu attiecības joprojām ir stabilas, taču šobrīd vissvarīgākais ir viņu bērnu atbalstīšana. Viņi ar atvasēm ļoti lepojas,” sacīja avots.