Vūpija Goldberga vulkāna izvirduma dēļ iestrēgusi Itālijā
“Oskara” balvas ieguvēja Vūpija Goldberga nonākusi neparedzētā situācijā. Holivudas aktrises ceļojumu izjaucis Etnas vulkāna izvirdums Sicīlijā. 70 gadus vecā zvaigzne šobrīd spiesta uzkavēties Itālijā ilgāk, nekā bija plānots.
Vūpija Goldberga šonedēļ nevarēja piedalīties raidījuma “The View” ierakstā, un iemesls tam bija patiesi negaidīts. 6. jūlija pārraidē tika demonstrēts video sveiciens, kurā ilggadējā raidījuma vadītāja atklāja, ka ir iestrēgusi Itālijā. Pēc tam, kad Sicīlijā sākās aktīvs Etnas vulkāna izvirdums, tika slēgtas lidostas, un aktrises plānotā atgriešanās ASV pēc Itālijā pavadītajām brīvdienām uz nenoteiktu laiku ir pārcelta.
“Es šobrīd atrodos Sicīlijā, un Etna, kas ir viens no aktīvajiem vulkāniem Itālijā, šodien nolēma parādīt savu spēku,” sacīja “Oskara” balvas ieguvēja, stāvot uz viesnīcas balkona. 70 gadus vecā Goldberga atklāja, ka lielāko dienas daļu pavadījusi, mēģinot nokļūt atpakaļ ASV, taču “visas lidostas šeit ir slēgtas”, tāpēc pagaidām viņa kādu laiku būs spiesta pagarināt savas ārzemju brīvdienas.
“Es atgriezīšos, tiklīdz varēšu,” skatītājiem apsolīja filmas “Spoks” leģendārā aktrise. Pēc tam viņa ar humoru piebilda par radušos situāciju: “Es zinu, ka mums visiem gadījušies dažādi stāsti par brīvdienām. Šķiet, ka manējais šoreiz pārspēj visus! Vulkāns apēda manu mājasdarbu!”
Vulkāna pelnu dēļ divas dienas bija apturēta Katānijas lidostas darbība, un Vūpijai Goldbergai nācās atlikt atgriešanos ASV. Šobrīd lidojumi ir atjaunoti, tomēr pasažieriem joprojām ieteikts pirms došanās uz lidostu pārbaudīt sava reisa statusu pie aviokompānijas.