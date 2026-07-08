"Mīlestība, ko nāve nespēja mazināt”: Šārona Osborna kāzu gadadienā emocionāli piemin Oziju
Šārona Osborna sociālajos tīklos veltījusi aizkustinošu ierakstu savam mūžībā aizgājušajam vīram, rokmūziķim Ozijam Osbornam, dienā, kad pāris būtu svinējis 46. kāzu gadadienu.
73 gadus vecā Šārona sestdien publicēja sirsnīgu vēstījumu grupas “Black Sabbath” solistam, kurš 2025. gada 22. jūlijā devās mūžībā 76 gadu vecumā.
“Šodien būtu bijusi mūsu 46. kāzu gadadiena,” Šārona rakstīja pie foto, kurā redzama kopā ar Oziju, abiem sadevušiem rokas. “Tā vietā tā ir mīlestības svinēšana — mīlestības, ko pat nāve nespēja mazināt. Man pietrūkst tavas rokas manējā, bet es nesu tavu mīlestību sev līdzi ik uz soļa. Uz mūžu mans vīrs. Uz mūžu mana sirds.”
Komentāros viņa saņēma daudzus atbalsta un līdzjūtības vārdus. Dziedātāja Nikola Šerzingere viņai rakstīja: “Sūtu jums visu savu mīlestību, Mrs. O.” Savukārt “Dancing with the Stars” žūrijas pārstāve Kerija Anna Inaba norādīja, ka Šaronas un Ozija attiecības viņai vienmēr atgādinājušas “par visskaistāko mīlestību”.
Šārona un Ozijs iepazinās 20. gadsimta 70. gadu sākumā. Pēc tam, kad Ozijs 1979. gadā pameta “Black Sabbath”, Šārona kļuva par viņa menedžeri un palīdzēja viņam izveidot veiksmīgu solokarjeru.
Pāris apprecējās 1982. gada 4. jūlijā Havaju salā Maui. Laulībā viņiem piedzima trīs bērni — Eimija, Kellija un Džeks. Vairāk nekā četru desmitgažu laikā Šārona un Ozijs piedzīvoja gan atkarību problēmas, gan veselības sarežģījumus un personiskas krīzes, taču palika kopā.
Plašāku sabiedrības uzmanību pāra attiecības ieguva MTV realitātes šovā “The Osbournes”, kurā tika parādīta Osbornu ģimenes ikdiena un Šāronas atbalsts Ozijam.
Vecāku kāzu gadadienā emocionālu ierakstu publicēja arī viņu meita Kellija Osborna. Viņa vērsās pie mātes, rakstot, ka šī diena tagad nesot “klusu sāpi”, jo tā ir pirmā kāzu gadadiena bez tēva līdzās.
“Es ceru, ka tu zini — tāda mīlestība kā jūsējā nebeidzas, kad beidzas dzīve. Tā maina formu,” rakstīja Kellija. “Tētis vairs nestaigā tev līdzās, bet viņš nekad nepārstās būt ar tevi.”
Paziņojumā pēc Ozija nāves ģimene norādīja, ka mūziķis aizgājis mūžībā, esot kopā ar tuviniekiem un mīlestības ieskauts.