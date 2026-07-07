Austrālijas premjerministrs atvainojas par izteikumu, ka labprāt pārgulētu ar Kailiju Minogu
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs atvainojies pēc tam, kad izteicis "nepiemērotus" komentārus par dziedātāju un dziesmu autori Kailiju Minogu, atzīstot, ka viņš vēlētos stāties intīmās attiecībās ar popzvaigzni.
63 gadus vecajam Austrālijas premjerministram nācās publiski atvainoties pēc tam, kad podkāstā viņš atzina, ka labprāt pārgulētu ar Austrālijas popmūzikas zvaigzni Kailiju Minogu (58).
Entonijs Albanīzs šos “nepiemērotos” komentārus izteica komiķei Nikijai Osbornai, kad sniedza interviju podkāstā “Bush Deep”. Raidījums, kas tika publicēts pagājušajā nedēļā, ierakstīts premjerministra oficiālajā rezidencē Kanberā un izraisīja lielu sabiedrības sašutumu.
Austrālijas premjerministram tika uzdots jautājums, kādu bieži izmanto izklaides intervijās: vai viņš “apprecētu, ietu uz randiņu vai stātos intīmās attiecībās” ar leģendāro dziedātāju un dziesmu autori Kailiju Minogu, aktrisi Nikolu Kidmenu vai skatuves mākslinieci Rondu Bērčmoru. Albanīzs, kurš novembrī apprecēja savu partneri Džodiju Heidonu, centās izvairīties no atbildes.
Sākumā Entonijs Albanīzs norādīja, ka ir precēts vīrietis, taču pēc tam atbildēja, ka viņa izvēle būtu: “Ak, protams, Kailija.” Osborna turpināja iztaujāt premjerministru un neatlaidīgi centās izvilināt atbildi: “Tātad jūs gribētu Kailiju gan precēt, gan pārgulēt ar viņu, gan doties uz randiņiem?” Albanīzs atbildēja: “Viss iepriekš minētais. Viņa ir lieliska.” Pirmdien premjerministra birojs nāca klajā ar īsu paziņojumu, kurā bija teikts: “Es bez jebkādām atrunām atvainojos par šiem komentāriem.”
Nikija Osborna ieguvusi atpazīstamību ar drosmīgiem un provokatīviem humora video vietnē “YouTube”. Šā gada sākumā viņa pievērsās arī podkāsta veidošanai. Komiķe pati sevi raksturo kā “žurnālisti, kas bieži pārkāpj pieklājības robežas” un uzdod “jautājumus, kurus neviens cits neuzdrošinātos uzdot”.
Entonija Albanīza izteikumi izpelnījās plašu nosodījumu. Vairāki parlamenta deputāti viņa vārdus nosaukuši par “seksistiskiem” un “necieņas pilniem pret sievietēm”. Deputāte Zali Stegala paziņoja, ka Albanīza komentāri bijuši “pilnībā nepieņemami”, piebilstot, ka premjerministram “jāmācās stingi atteikt, jārāda piemērs ar savu rīcību un jānosauc šāda attieksme par seksistisku”.
Kailijai Minogai 50!
Kailijai Minogai 50!
Ministre Sāra Hendersona vietnē “X” nosauca šos izteikumus par “necieņas pilniem pret sievietēm”. Viņa piebilda, ka Albanīza vārdi ir “apkaunojums austrāliešiem un grauj premjerministra amata prestižu”.
Ričards Mārless, kurš pilda premjerministra pienākumus laikā, kamēr Albanīzs atrodas vizītē Klusā okeāna reģionā, paziņojis, ka valdība ir “apņēmības pilna” veicināt sieviešu lomas un tiesību stiprināšanu.
Intervijā televīzijas kanālam ABC Mārless sacīja: “Laiku pa laikam mēs, protams, sniedzam arī cita veida intervijas, ne tikai tādas kā šī. Taču ir svarīgi uzsvērt vēl to, ka premjerministra vadītā valdība ir pirmā mūsu vēsturē, kuras ministru kabinetā ir vienāds vīriešu un sieviešu skaits.”