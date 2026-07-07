“Laima Rendezvous Jūrmala” programmā iekļautas Eirovīzijas zvaigznes Efendi un Atvara
Eirovīzijas zvaigžņu ceļi šovasar atkal krustosies Jūrmalā. Festivāla Laima Rendezvous Jūrmala 2026. gada programmai pievienojas divas spilgtas dziedātājas, kuras vieno lielā konkursa pieredze: 24. jūlijā, atklāšanas vakarā, uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāps Azerbaidžānas popmūzikas zvaigzne Efendi, savukārt 26. jūlijā, tradicionālajā gala koncertā, uzstāsies Latvijas šī gada Eirovīzijas pārstāve Atvara.
Festivālam, kas ik vasaru pulcē konkursa dalībniekus un uzvarētājus no visas Eiropas, šī tikšanās ir vēl viens apliecinājums tā īpašajai saiknei ar Eiropas lielāko mūzikas konkursu.
Efendi (Samira Efendi) 2021. gadā pārstāvēja Azerbaidžānu Eirovīzijā ar kompozīciju Mata Hari, kas viņai atnesa plašu starptautisku atpazīstamību: dziesma iekļuva konkursa finālā, sasniedza topu virsotnes vairākās Eiropas valstīs un joprojām ir viena no skatītāju iemīļotākajām. Šīs mīlestības apliecinājums bija arī īpašais uzaicinājums 2025. gadā atgriezties uz Eirovīzijas skatuves Bāzelē viesmākslinieces statusā. Kopš konkursa Efendi mērķtiecīgi veido starptautisku karjeru, uzstājoties koncertos un festivālos visā Eiropā. Baku dzimusī Azerbaidžānas Nacionālās konservatorijas absolvente apvieno spēcīgu, tehniski nevainojamu vokālu ar izteiksmīgu skatuves harizmu, un viņas daiļradē austrumu tradicionālās mūzikas motīvi organiski savijas ar mūsdienīgu popskanējumu.
Atvara (Liene Atvara Stūrmane) ir šī brīža spožākais jaunais vārds Latvijas mūzikā: debijas singls Pie manis tveries pārsniedza divus miljonus skatījumu platformā TikTok, tam sekoja duets ar Intaru Busuli Vai drīkst kāpt dziļāk, vairāk nekā divdesmit izpārdoti solokoncerti un debijas albums Vol.1 Vai dzirdi, kā brūces dzīst. Šopavasar, pārliecinoši uzvarot gan žūrijas, gan skatītāju balsojumā nacionālajā atlasē Supernova, viņa pārstāvēja Latviju Eirovīzijā Vīnē ar balādi Ēnā - dziesmu latviešu valodā par sāpīgu un bieži noklusētu tēmu. Lai gan Latvijas ceļš konkursā šogad noslēdzās pusfinālā, Ēnā ieguva to, ko punktos neizmērīt - starptautiskās auditorijas patiesu pieķeršanos. Jau tūlīt pēc pirmatskaņojuma dziesma saņēma vienu no augstākajiem klausītāju vērtējumiem lielākajā Eirovīzijas fanu portālā Eurovision World, konkursa sekotāju aptaujās Atvara tika dēvēta par vienu no atlases favorītēm, bet Vīnē fani viņu sagaidīja ar plakātiem, pašdarinātām rokassprādzēm ar uzrakstiem Atvara un Ēnā un viņas vārda skandēšanu pie arēnas. Reakciju video vietnēs TikTok un YouTube apbrīnu izpelnījās gan dziedātājas balss, gan priekšnesuma godīgums īpašība, kuras dēļ klausītāji visā Eiropā šo dziesmu sadzirdēja arī bez tulkojuma.
Laima Vaikule: "Man ir īpašs prieks, ka uz mūsu skatuves satiksies divas talantīgas mākslinieces, divas kultūras, kuras vieno Eirovīzija. Efendi un Atvara katra savā valodā runā par vienu un to pašu - sievietes spēku."
Festivāls Laima Rendezvous Jūrmala 2026 notiks no 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē.