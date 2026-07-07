37 gadu vecumā mirusi LMFAO hita “Party Rock Anthem” zvaigzne Lorena Beneta
37 gadu vecumā mūžībā devusies bijusī meiteņu grupas zvaigzne un LMFAO sadarbības partnere Lorena Beneta.
Beneta vislabāk bija pazīstama ar dalību 2011. gada topu virsotnes sasniegušajā LMFAO hitā “Party Rock Anthem”, kā arī darbību grupā GRL.
Viņas bijušās grupas biedrenes pirmdien apstiprināja viņas nāvi sirdi plosošā paziņojumā. “Ar dziļām skumjām paziņojam par mūsu mīļotās Lorenas aiziešanu,” teikts paziņojumā. “Mūsu sirdis ir salauztas, un mēs nespējam izteikt, cik daudz viņa mums nozīmēja. Mēs vienmēr glabāsim atmiņā mīlestību, smieklus un neskaitāmās atmiņas, ko viņa mums dāvāja. Viņas skaistais gars aizskāra tik daudzu cilvēku dzīves, un mums viņas ļoti pietrūks. Viņa vienmēr būs mīlēta. Dusi mierā, mīļā Lorena. Tu vienmēr būsi mūsu sirdīs.”
Lorena mirusi Kentā, Anglijā, 29. maijā. Nāves iemesls publiski nav paziņots.
Benetas pēdējais ieraksts “Instagram” tika publicēts 22. februārī. Tajā dziedātāja izpildīja Nensijas Sinatras dziesmas “These Boots Are Made For Walkin’” kaverversiju.
Benetas nāve pienākusi 12 gadus pēc tam, kad viņas grupas GRL biedrene Simone Betla 25 gadu vecumā izdarīja pašnāvību.
Grupa, kas tika veidota kā “Pussycat Dolls” jaunā versija un kuru izveidoja Robina Antina, sastāvēja arī no Emalinas Estradas, Natašas Sleitonas un Paulas Van Openas.
Angļu dziedātāja mūzikas industrijā pirmo reizi nonāca īslaicīgi pastāvējušā meiteņu grupā “The Paradiso Girls”, kurā darbojās dalībnieces no dažādām valstīm. 2009. gadā grupa izdeva debijas singlu “Patron Tequila”, kurā piedalījās Lil Jon un Eve, taču 2010. gadā tā izjuka.
Lielākais Benetas hits nāca 2011. gadā ar dziesmu “Party Rock Anthem”, kas sešas nedēļas atradās “Billboard Hot 100” topa pirmajā vietā.
Vēlāk viņa kļuva par pirmo dalībnieci Antinas jaunākajā grupā, kas vēlāk kļuva pazīstama kā GRL.
Grupa iedziedāja dziesmu “Vacation” filmas “Smurfs 2” skaņu celiņam, nonākot vienā dziesmu sarakstā ar popmūzikas leģendu Britniju Spīrsu.
GRL vēlāk sadarbojās ar Pitbullu 2014. gada dziesmā “Wild Wild Love”. Grupas lielākais hits bija “Ugly Heart”, kas Austrālijas topā sasniedza otro vietu.
Betla nomira 2014. gada septembrī, un 2015. gada janvārī grupa viņai veltīja singlu “Lighthouse”. 2015. gada 2. jūnijā grupa oficiāli izjuka.