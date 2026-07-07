Princis Harijs Lielbritānijā ierodas bez ģimenes un ar cerību satikt tēvu
Princis Harijs oficiāli ieradies Apvienotajā Karalistē piecu dienu vizītē Londonā un Birmingemā, taču viņš atbraucis bez sievas Meganas Mārklas un abu bērniem — Ārčija un Lilibetas.
Saseksas hercogs savu pasākumu nedēļu sāks otrdien Londonā ar “Invictus Games” veltītu notikumu. Viņš ieradās Apvienotajā Karalistē vien dažas stundas pēc tam, kad tika atsaukts viņam izteiktais piedāvājums apmesties Bekingemas pilī.
Kāds avots esot apgalvojis, ka “karaļa pacietības mērs bijis pilns” pēc tam, kad princis Harijs vairākkārt mainījis domas par apmešanos pilī, pēdējā brīža izmaiņu dēļ radījis traucējumus personālam un veicinājis vēl lielāku publisku neskaidrību ar pretrunīgiem paziņojumiem par izmitināšanas kārtību. Tiek apgalvots, ka šī “nemitīgā šaudīšanās turp un atpakaļ” esot ļoti noplicinājusi karaļa pacietību, un kāds avots situāciju raksturojis kā “traucējošu un necienīgu” pret viņa darbiniekiem.
Saseksas hercogs pirmo reizi publiski parādījies Apvienotajā Karalistē vien dažas stundas pēc tam, kad viens pats atlidoja, lai sāktu vizīti savā dzimtenē. Princis Harijs pirmdien apmeklēja filmas “Shoot The People” pirmizrādi kinoteātrī “Picturehouse Central”, Londonas Pikadilī cirka rajonā.
Harijs pasākumā ieradās, lai atbalstītu savu tuvu draugu, fotogrāfu un kinorežisoru Misanu Harimanu, kurš piedalās jaunajā dokumentālajā filmā, ko režisējis Endijs Mandijs-Kāslss. Pirmizrādē Harijs pozēja fotogrāfiem kopā ar Misanu, Endiju un žurnālisti Afuu Hiršu.
Misanu ar Hariju un Meganu jau daudzus gadus saista cieša draudzība. Tieši viņš 2021. gadā iemūžināja pāra paziņojumu par to, ka viņi gaida Lilibetu. Viņš arī fotografēja Harija un Meganas meitu viņas pirmajā dzimšanas dienā Frogmoras kotedžas dārzos.
Tiek vēstīts, ka princis Harijs joprojām cer pavadīt laiku kopā ar karali Čārlzu savas jaunākās vizītes laikā Lielbritānijā, neraugoties uz strīdu par apmešanos Bekingemas pilī.
Kāds avots, kas ir tuvu “Invictus Games” sagatavošanās darbiem Birmingemā, arī apgalvojis, ka Megana Mārkla joprojām ir apņēmības pilna vēlāk šonedēļ doties uz Apvienoto Karalisti, savukārt pāris turpina izvērtēt, vai princis Ārčijs un princese Lilibeta varētu droši pievienoties vizītei.
Princis Harijs, Megana Mārkla un viņu bērni bija plānojuši kopā doties uz Apvienoto Karalisti, kas bērniem būtu bijis pirmais brauciens uz šo valsti četru gadu laikā. Tomēr Karaliskā un VIP personu izpildkomiteja noraidīja pieteikumu par nodokļu maksātāju finansētu bruņotu policijas apsardzi viņu uzturēšanās Londonas posmā. Tāpēc Harijs drošības apsvērumu dēļ ieradies viens.