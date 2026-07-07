Dizainers atklājis detaļas par Teilores Sviftas kāzu kleitu
Dziedātāja Teilore Svifta un viņas vīrs Treviss Kelsijs kāzās, kas 3. jūlijā notika “Madison Square Garden”, bija tērpušies īpaši viņiem radītos “Dior” tērpos, taču oficiālas fotogrāfijas no lielās dienas viņi pagaidām nav publiskojuši. Tomēr radošais prāts, kas stāv aiz Teilores ļoti gaidītās kāzu kleitas, ir dalījies ieskatā par to, kā bijis īstenot līgavas redzējumu.
Apstiprināts, ka Teilores un Trevisa kāzu tērpus radījis Francijas modes nams “Dior”, kura nesen ieceltais radošais direktors Džonatans Andersons oficiāli pievienojās “Dior” 2025. gada jūnijā.
Pēc pāra kāzām Džonatans atskatījās uz sadarbību ar Teilori, veidojot viņas augstās modes kāzu kleitu, kas viņu padarīja par pirmo slavenību, kura vilkusi šī dizainera radītu couture kāzu kleitu.
“Bija prieks ar viņu strādāt. Mēs kļuvām par ļoti labiem draugiem,” atklāja Džonatans, piebilstot, ka radīt kādam kāzu tērpu ir emocionāls process.
Teilores preses pārstāve pēc tam, kad piektdienas vakarā pāris teica viens otram jāvārdu, apstiprināja detaļas par dziedātājas un Trevisa kāzu tērpiem. “Līgavas un līgavaiņa kāzu ceremonijas tērpus radījis Christian Dior Haute Couture,” pausts izplatītajā paziņojumā.
“Tos veidojis Džonatans Andersons, “Dior” sieviešu, vīriešu un augstās modes kolekciju radošais direktors, ciešā sadarbībā ar līgavu un līgavaini. Šī ir dizainera pirmā augstās modes kāzu kleita pasaulslavenai slavenībai,” teikts paziņojumā.
Viņu apavi bija īpaši radīti pie “Christian Louboutin”, savukārt līgava bija rotājusies ar “Cartier” rotaslietām.
Teilore un Treviss oficiālās kāzu fotogrāfijas vēl nav publiskojuši.
Detaļas par Teilores un Trevisa kāzām atklājuši daži no zvaigžņotā viesu saraksta dalībniekiem, kuru vidū bija Dženifera Lopesa, Breds Pits, Džidži Hadida un Bredlijs Kūpers.
“AMC Theatres” vadītājs Ādams Ārons, kurš cieši sadarbojās ar Teilori, lai kinoteātros izrādītu viņas koncertfilmu “The Eras Tour”, publicēja detalizētu kāzu aprakstu, ko vēlāk izdzēsa, taču fani to jau bija paspējuši saglabāt ekrānuzņēmumos.
“Tas nemaz neizskatījās pēc “Madison Square Garden”. Jau ienākot iekšā, viss — grīdas, sienas, griesti — bija pārklāts persiku un baltos toņos. Bija izstādītas lielas palielinātas Teilores un Trevisa fotogrāfijas no katra vecuma posma, gadu pa gadam, sākot no viena gada vecuma līdz vēlīniem pusaudžu gadiem,” viņš rakstīja.
“Šoreiz viss bija pārklāts zaļā un baltā krāsā. Īsti ziedi un, manuprāt, mākslīgie koki sagaidīja piecpadsmit rindas ar aptuveni 75 krēsliem.”
Neraugoties uz kāzu vērienu, Ādams sacīja, ka “tas viss šķita intīmi un nelieli. Viss bija tuvu.”
Kāzas vadīja Ādams Sandlers, bet pāris atteicās no tradicionālās līgavas un līgavaiņa pavadoņu grupas. Tā vietā līgavas brālis Ostins Svifts bija viņas Goda vīrs, savukārt līgavaiņa brālis Džeisons Kelsijs bija viņa vedējtēvs.