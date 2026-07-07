Slavenības

Mūziķis Chris Noah ieskatījies augsta līmeņa modelē

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Mūziķis Chris Noah, īstajā vārdā Krists Indrišonoks, sabiedrībā izgājis ar draudzeni - modeli Katrīnu Līksnīti.

Mūziķis Chris Noah ieskatījies augsta līmeņa model...

Abi aizvadītajā nedēļā Grīziņkalnā apmeklēja "Kings of Air" sacensības, kur, rokās sadevušies, pozēja fotogrāfiem.

Foto: Gatis Rimšs
Krists un Katrīna.
Krists un Katrīna.

Kas tad ir Krista jaunā simpātija? Pēc internetā pieejamās informācijas, Līksnīte ir modele, piedalījusies modes skatēs Londonā, Milānā, Parīzē, Ņujorkā. Vēl aizpērn viņa bija redzama prestižā itāļu zīmola "Bottega Veneta" modes skatē, tāpat demonstrējusi citus pasaulslavenus zīmolus.

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Chris NoahBottega Veneta

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