Slavenības
Šodien 09:55
Mūziķis Chris Noah ieskatījies augsta līmeņa modelē
Mūziķis Chris Noah, īstajā vārdā Krists Indrišonoks, sabiedrībā izgājis ar draudzeni - modeli Katrīnu Līksnīti.
Abi aizvadītajā nedēļā Grīziņkalnā apmeklēja "Kings of Air" sacensības, kur, rokās sadevušies, pozēja fotogrāfiem.
Krists un Katrīna.
Kas tad ir Krista jaunā simpātija? Pēc internetā pieejamās informācijas, Līksnīte ir modele, piedalījusies modes skatēs Londonā, Milānā, Parīzē, Ņujorkā. Vēl aizpērn viņa bija redzama prestižā itāļu zīmola "Bottega Veneta" modes skatē, tāpat demonstrējusi citus pasaulslavenus zīmolus.