Karaliskais haoss Londonā: princim Harijam pēdējā brīdī liedz nakšņot Bekingemas pilī
Princis Harijs ieradies Lielbritānijā, taču viņa vizīte sākusies ar jaunu spriedzi karaliskajā ģimenē — Bekingemas pils paziņojusi, ka Saseksas hercogs šonedēļ nepaliks pilī, lai gan viņa komanda iepriekš apgalvoja, ka ielūgums nakšņot karaliskajā rezidencē ticis pieņemts.
Bekingemas pils avoti norāda, ka princis Harijs nav laikus atbildējis uz piedāvājumu par izmitināšanu. Pils versijā Harija komanda sākotnēji piedāvājumu noraidījusi, bet vēlāk tajā pašā dienā mainījusi nostāju un paziņojusi, ka hercogs tomēr vēlas palikt karaliskajā rezidencē. Tobrīd, pēc pils teiktā, esot bijis par vēlu nodrošināt nepieciešamo personālu un sagatavošanās darbus.
Savukārt prinča Harija pārstāvji situāciju apraksta citādi. Viņi norāda, ka piedāvājums ticis oficiāli pieņemts, taču vēlāk “atsaukts” pēdējā brīdī. Šādu lēmumu Harija puse nosaukusi par sarūgtinošu.
Saskaņā ar britu mediju ziņoto, runa, iespējams, bijusi tikai par vienu nakti Bekingemas pilī. Tieši tas raisījis jautājumus, kāpēc karaliskā rezidence nav spējusi uzņemt vienu cilvēku uz tik īsu laiku.
Spriedzi pastiprina arī laiks, kurā notiek Harija vizīte. Otrdien gaidāms tiesas lēmums viņa lietā pret “Daily Mail” izdevēju “Associated Newspapers”. Pils pusē esot bijušas bažas par to, kā izskatītos situācija, ja Harijs publiski komentētu skaļu tiesas lietu, vienlaikus uzturoties monarhijas simboliskajā centrā — Bekingemas pilī.
Harija pārstāvji gan šo argumentu noraida, norādot, ka par tiesas lēmuma datumu pils zinājusi jau iepriekš. Viņu ieskatā nav skaidrs, kāpēc pēc piedāvājuma pieņemšanas tas pēkšņi ticis atsaukts.
Šis incidents vēlreiz izgaismo dziļo neuzticēšanos starp prinča Harija komandu un Bekingemas pili. Abas puses publiski izplata atšķirīgas notikušā versijas, un pagaidām nav pazīmju, ka kāda no tām būtu gatava piekāpties.
Strīds var sarežģīt arī iespējamo Harija tikšanos ar karali Čārlzu, kas šīs vizītes laikā tika gaidīta. Princis Harijs gan joprojām plāno piedalīties vairākos pasākumos, kas saistīti ar viņa labdarības darbu un “Invictus Games”.