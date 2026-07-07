Britnijas Spīrsas dēli pirmo reizi atklāti pastāsta par nākotnes plāniem
Amerikāņu popzvaigznei Britnijai Spīrsai ar bijušo vīru Kevinu Federlainu ir divi kopīgi dēli – Šons Prestons un Džeidens Džeimss.
Britnijas Spīrsas dēli Šons Prestons un Džeidens Džeimss atklājuši, kādu karjeru sev vēlētos izveidot un vai grasās sekot mammai un saistīt savu dzīvi ar mūziku.
Abi brāļi nesen debitēja uz mēles Parīzes vīriešu modes nedēļā, piedaloties zīmola “Vetements” 2027. gada pavasara/vasaras kolekcijas skatē. Pēc tās viņi pastāstīja par saviem nākotnes plāniem.
Britnijas Spīrsas dēli Šons Prestons un Džeidens Džeimss debitē skatē kā modeļi
"Par Prestonu es nemāku teikt, bet mani tas noteikti interesē," uz jautājumu, vai viņš vēl kādreiz būtu gatavs kāpt uz mēles, atbildēja 19 gadus vecais Džeidens.
Viņš turpināja: "Domāju, ka nākamreiz man izdotos daudz labāk, jo šī bija mana pirmā modes skate. Varētu piestrādāt pie savas gaitas – biju diezgan stīvs, jo ļoti uztraucos. Mēs ar Prestonu cenšamies pievērsties arī mūzikai un citiem projektiem."
Savukārt 20 gadus vecais Prestons atzina, ka pieredze tērpu skatē viņam ļoti patikusi, taču viņš pagaidām nav pārliecināts, vai vēlas veidot modeļa karjeru.
"Pēc tam, kad pabiju šajā vidē un redzēju, kā tiek strādāts pie skates, man tas ļoti iepatikās," viņš norādīja žurnālam “Vogue”. “Tomēr vēl nezinu, vai vēlos ar to nodarboties arī turpmāk. Neesmu pārliecināts, ka tā ir mana lielākā aizraušanās, taču man bija patiešām lieliska pieredze.”
Britnija Spīrsa un viņas dēli
Viņš piebilda: "Man visa pamatā ir mūzika. Mēs ar Džeidenu ar to nodarbojamies jau kopš bērnības, un tieši tā mūs saista visvairāk."
Šons Prestons un Džeidens Džeimss uz mēles modes skatē debitēja šā gada 26. jūnijā. Skatē piedalījās arī aktrise Šārona Stouna.