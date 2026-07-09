No ballīšu karalienes līdz dārzniecei - Keita Mosa sāk jaunu dzīves posmu
Supermodeles Keitas Mosas aizraušanās ar dārzkopību iedvesmojusi viņu uzsākt jaunu biznesu. Pēc pārcelšanās uz savu lauku īpašumu Kotsvoldsā modele izvēlējusies mierīgāku dzīves ritmu, un tieši tur radusies viņas jaunā aizraušanās.
Pasaulslavenā supermodele Keita Mosa, kura ar savu šarmu un eleganci valdzinājusi pasauli jau vairākas desmitgades, gatavojas sākt jaunu karjeru floristikā.
52 gadus vecā Keita Mosa ar dārzkopību sāka aizrauties, kad 2004. gadā iegādājās sev lauku īpašumu Kotsvoldsā par 2,5 miljoniem sterliņu mārciņu.
Keitas Mosas lauku īpašums Kotsvoldsā
Pēc ilgiem Londonā pavadītiem gadiem, kuru neatņemama sastāvdaļa bija vētrainas ballītes, supermodele tagad izvēlējusies daudz mierīgāku dzīves ritmu. Kāds avots laikrakstam “The Sun” atklāja: “Pēc pārcelšanās uz Kotsvoldsu Keita iemīlējusi dārzkopību, un tieši tā kļuvusi par pamatu viņas jaunajam biznesam. Viņa ir izmēģinājusi dažādas idejas un nolēmusi, ka vēlas radīt savu produktu līniju."
Jau 2022. gadā Keita atzina, ka pēc gadiem ilgas ballīšu dzīves tagad daudz vairāk novērtē mieru. Viņa sacīja: “Rosīšanās savās lauku mājās ir viena no manām mīļākajām nodarbēm — tieši tur es jūtos vislaimīgāk. Man ļoti patīk rūpēties par telpaugiem, tāpēc laba lejkanna ir viena no svarīgākajām lietām."
Šā gada maijā Čelsijas ziedu izstādē Keita uzzināja, ka viņas vārdā nosaukta jauna rožu šķirne. “Tā ir savādi skaista sajūta – apzināties, ka varu klusi uzziedēt kāda dārzā,” sacīja saviļņotā modele.
Pēc ārvalstu mediju ziņām, Keita Mosa plāno radīt savu zīmolu, kurā būs pieejami ziedu pušķi, vainagi, dekoratīvie krūmi, stādi un citi ar dārzkopību saistīti produkti.