Kristaps Janičenoks par braukšanu reibumā: "Ar šo kļūdu man būs jādzīvo visu mūžu"
Bijušā Latvijas izlases basketbolista Kristapa Janičenoka dzīvi pamatīgi mainījis reibumā izraisītais ceļu satiksmes negadījums. Viņš savu kļūdu ir atzinis un atvainojies sabiedrībai, tomēr vainas sajūta ir palikusi, un ar to ir jāsadzīvo.
Tagad savu azartu, idejas un enerģiju Janičenoks velta Latvijas Olimpiskajai komitejai, kur uzņēmies sporta sacensību rīkošanu un partnerattiecību veidošanu, kā arī ģimenei un sievai Ritai, kas bijusi līdzās un atbalstījusi viņu visgrūtākajā laikā. Intervijā žurnālam "Kas Jauns" Janičenoks saka: "Skaidrs, ka esmu pieļāvis kļūdu, skaidrs, ka esmu muļķis un bezatbildīgs gan pret sev tuviem cilvēkiem, gan pret sievu un bērniem, gan pret sabiedrību, sporta sabiedrību un pret kolēģiem. Taču man ir jādzīvo tālāk."
Savu kļūdu bijušais basketbolists esot sapratis un bilst: "Ja uz to visu paraugās ezoteriski, tad acīmredzot tam tā bija jānotiek, jo šajā situācijā varu saskatīt arī plusus. Tas noteikti kaut kādā mērā ir padarījis manu ģimeni stiprāku, izkristalizējis tos cilvēkus, kas man ir bijuši tuvi un tagad ir kļuvuši vēl tuvāki, bet ir arī tādi, kas vairs nav tik tuvi. Skaidrs, ka šī man bija un būs mācība. Tā noteikti būs mācība arī daudziem man pazīstamiem cilvēkiem, kuri man ir teikuši, ka viņi vairs tā nedara un nekad nedarīs. Tā viena kļūda var izmainīt ne tikai manu, bet arī citu cilvēku dzīves, kuri to nav pelnījuši. Mani šis notikums ir mainījis tā, ka esmu kļuvis mierīgāks, kaut kādā mērā piezemētāks, atbildīgāks. Skaidrs, ka tagad šos vārdus varu teikt vienkārši, bet man tas vēl jāpierāda ar darbiem."