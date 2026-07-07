Apprecējies "pašmāju kabarē tēvs" Viktors Runtulis. Kāzu ballīti sarīko bijusī sieva!
Pēc četru gadu draudzības gredzenus mijuši režisors un producents Viktors Runtulis un stiliste un grima māksliniece Lolita Graudiņa. Viņu kāzu diena bija sadalīta trīs daļās – laulību ceremonija, dārza svētki un ballīte ar jaunā pāra pirmo valsi.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", Viktora un Lolitas kāzu diena 1. jūlijā sākās ar rūpēm par ģimenes mīluli franču buldogu Florianu, kuram pašlaik ir veselības problēmas un kurš jāvadā uz klīniku. Kad suņuks bija saņēmis nepieciešamo aprūpi, jaunais pāris devās mājup un posās savai nozīmīgajai dienai. Tikai divatā, bez viesiem, Viktors un Lolita teica viens otram jāvārdu un oficiāli reģistrēja savu laulību Rīgas pilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļā. Savu mīlestību pāris apstiprināja, viens otram uzvelkot laulību gredzenus, kas ir darināti no hematīta. Šī akmens mistiskās un dziednieciskās īpašības vēsta, ka tas regulē cilvēka iekšējo temperatūru, kā arī stiprina attiecības. Apprecoties Lolita ir saglabājusi gan savu uzvārdu, gan arī pieņēmusi vīra uzvārdu.
Pēc laulību ceremonijas pāris devās šo skaisto dzīves notikumu iemūžināt fotogrāfijās pie Nordeķu parka un pēc tam uz savām mājām, kur jau pagalmā gaidīja viesi – tuvākie radi un draugi. Dārza ballītē jauno pāri sveica arī Viktora mamma Irēna, kurai ir 83 gadi.
Jaunā sieva Lolita sarunā ar "Kas Jauns" atzīst, ka bija pareizi saplānojuši savu kāzu dienu, jo dārza ballītē varēja pievienoties arī vecāka gadagājuma radinieki, kuriem ballēties vēlākā vakara stundā būtu nogurdinoši.
Gaidīja savu īsto... un sagaidīja
“Man pirmo reizi dzīvē bija baltā līgavas kleita. Viktors mani tajā ieraudzīja tikai kāzu dienā, jo gribējās viņu pārsteigt. Šīs ir manas pirmās kāzas, gaidīju savu īsto... un sagaidīju,” priecīga ir Lolita. Viņa jau iepriekš bija mākslīgajam intelektam izstāstījusi savas vēlmes, kas arī palīdzēja viņai uzmodelēt vienkāršu, baltu līgavas kleitu bez cakām: “Mums draugos ir dizaina māksliniece Ilze Muciņa, kurai lūdzu uzšūt man kleitu. Viņa piekrita, un tad kopā līdz galam izveidojām tērpu.”
Tā kā Lolita ir grima meistare un stiliste, viņa par savu vizuālo tēlu kāzu dienā rūpējās pati. Lai izveidotu matu sakārtojumu, Lolita konsultējās ar floristi, kas izveidoja gan matu rotu – vainadziņu –, gan līgavas pušķi no ģipsenēm jeb plīvurpuķēm. Savukārt līgavainis Viktors savu vizuālo tēlu pieskaņoja Lolitai.
Pirmais valsis un ballīte
Kāzu dienas izskaņā jaunais pāris devās uz ballīti pasākumu norises vietā "M/Darbnīca", kur viņiem pievienojās kolēģi, draugi un citi mīļi cilvēki. Tā kā Lolita un Viktors darbojas vienā no Latvijas krāšņākajiem izklaides projektiem, kas apvieno mūziku, deju, teātri un bohēmu, – "Cabaret", tad arī kāzu viesu lokā bija ļoti daudz šā projekta dalībnieku – dziedātāji un dejotāji. Te arī jaunais pāris nodejoja savu pirmo kāzu valsi "Only You", ko oriģinālā izpilda duets "Yazoo", un tā ir jaunā pāra jaunības dienu dziesma. Šajā vakarā šo dziesmu izpildīja dziedātāja Elza Rozentāle, Inita Āboliņa un grupas "Laime pilnīga" solists Ervīns Ramiņš. Interesanti, ka kāzu ballītes idejas autore ir Viktora Runtuļa bijusī sieva Sanita Tauriņa, ar kuru sirsnīgas attiecības ir ne tikai Viktoram, bet arī Lolitai. “Sanita teica, ka nevar aprobežoties tikai ar sarakstīšanos un dārza svētkiem, ir arī jātaisa ballīte. Pateicoties Sanitai, arī notika ballīte, kurā kārtīgi izdejojāmies,” laimīga ir jaunā sieva.
Līgavas īpašā diena
Vaicāta, kā jūtas sievas godā, Lolita teic, ka tās ir ļoti labas un siltas sajūtas. Atceroties kāzu dienas notikumus, nemitīgi griboties smaidīt. “Lai arī mēs sakām, ka varam tāpat mīļi un saticīgi būt kopā, bet ikvienai sievietei gribas kaut reizi dzīvē piedzīvot savu kāzu dienu. Mēs esam pazīstami jau vairāk nekā 30 gadu, bet ieraudzījām viens otru pirms četriem gadiem, tad tā padziļinātāk iepazināmies un tagad arī apprecējāmies. Līgava savā kāzu dienā ir īpaša, un es no katra saņēmu siltus vārdus un komplimentus, kas nebija tikai sausas pieklājības frāzes, bet gan veltījumi no sirds. Man likās, ka šī diena nebija uzspēlēta un kāzu viesi bija priecīgi un starojoši.”
Ar Lolitu kāzu dienā bija arī viņas meita Gabriela Anna (27), kas ir sadraudzējusies ar Viktoru un atbalsta mammas izvēli: “Mēs tiekamies un bijām arī visi kopā vienā izbraucienā uz Spāniju. Meita par mani priecājas.”
Tā kā Latvijas vasara lutina ar sauli un siltumu, tad medusmēnesī jaunais pāris pēc "Cabaret" izrādēm dosies uz Goa Indijā tikai nākamā gada februārī: “Es tur būšu otro reizi, bet Viktors jau bijis vairākas reizes. Pirms pāris gadiem Viktors mani ļoti gribēja aizvest un saprast, vai Indija man der, jo ne visiem tā der, un, jā, nonākusi tur, aptvēru, ka tā vieta man ļoti patīk, jo tur ir okeāns, skaista daba un cilvēki.”