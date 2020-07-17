Kas jāņem vērā, izmantojot tiešsaistes spēļu platformas
2025. gada beigās tiešsaistes kazino un sporta likmes veidoja 57 procentus no visas valsts azartspēļu tirgus, savukārt tikai tiešsaistes kazino spēles ģenerēja vairāk nekā 146 miljonus eiro ieņēmumos. Šo platformu lietotāji nav neliela, nošķirta grupa — tie ir parasti pieaugušie, un ievērojama daļa no viņiem ir vecāki.
Šis raksts nav azartspēļu reklāma. Tas ir paredzēts cilvēkiem, kuri jau spēlē vai kurus tas interesē un kuri vēlas saprast, kā Latvijā to darīt atbildīgi un droši. Jo atšķirība starp licencētu platformu un nelicencētu ir lielāka, nekā lielākā daļa cilvēku apzinās, un lielākajai daļai nav bijis iemesla to pārbaudīt.
Nelicencēto vietņu problēma ir lielāka, nekā šķiet
Latvijā ir pieejamas vairāk nekā 1000 nelicencētu azartspēļu vietņu — tā liecina H2 Gambling Capital dati, par kuriem Delfi.lv ziņoja 2026. gada maijā. Pagājušajā gadā šīs vietnes no Latvijas spēlētājiem ieguva aptuveni 62 miljonus eiro — naudu, kas apgājās apkārt valsts regulatīvajai sistēmai. Liela daļa šo vietņu darbojas angļu vai krievu valodā, un tikai neliela daļa — latviešu valodā. Spēlējot nelicencētā vietnē, nav patērētāju tiesību aizsardzības, nav garantētu izmaksu, nav strīdu risināšanas mehānisma un nav iemaksu valsts budžetā, kas finansē sabiedriskos pakalpojumus.
Bieži vien šīs vietnes izskatās tieši tāpat kā licencētās. Atšķirība nav redzama dizainā. Tā slēpjas licencē.
Kā pārbaudīt, vai azartspēles tiešsaistes platforma ir licencēta Latvijā
Latvija tiešsaistes azartspēles regulē kopš 2006. gada. Uzraudzības iestāde ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kas uztur publisku reģistru ar visiem licencētajiem operatoriem. Pirms izmantot jebkuru platformu, licences numurs jāpārbauda regulatora vietnē. Licencēti operatori Latvijā ir, piemēram, Optibet, Olybet, Betsafe un Klondaika.
Viens no ērtākajiem veidiem, kā salīdzināt tiešsaistes kazino Latvijā pēc licences statusa, spēlētāju atsauksmēm un sūdzību vēstures, ir neatkarīgas pārskata platformas. Tās apkopo reālu spēlētāju atsauksmes un norāda uz operatoriem ar neatrisinātām sūdzībām — informāciju, ko neatradīsit pašā kazino vietnē.
Praktiski soļi, kas tiešām palīdz
Iemaksas limita noteikšana pirms spēles uzsākšanas ir visefektīvākais aizsardzības pasākums, kas pieejams. Katram licencētam Latvijas operatoram ir pienākums piedāvāt iemaksu un zaudējumu limitus, un tie jāpiemēro nekavējoties pēc pieprasījuma. Limita iestatīšana aizņem divas minūtes un novērš iespēju iztērēt vairāk, nekā plānots.
Pašizslēgšanās reģistrs, ko pārvalda Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, ļauj jebkuram spēlētājam vienlaikus izslēgt sevi no visām licencētajām Latvijas azartspēļu platformām. Tas ir stingrs ierobežojums, nevis ieteikums. Ja azartspēles rada stresu mājās, šis ir vistiešākais pieejamais rīks.
Saruna, ko ir vērts vest
Bērni pamana vairāk, nekā vecāki domā. Ja tiešsaistes azartspēles ir daļa no vakara rutīnas — pat reizēm — ir vērts padomāt, ko tas izsaka. Paredzot tam konkrētu laiku, atsevišķi no kopīgajiem ģimenes ekrāniem, un skaidri norādot, ka tā ir izklaide ar izmaksām, nevis ienākumu avots, tiek radīts ietvars, kuru bērni var saprast, augot vecāki.
Pētījumi konsekventi liecina, ka bērni, kuri aug ģimenēs, kur par azartspēlēm runā atklāti — tostarp par riskiem un ierobežojumiem — vēlāk attīsta veselīgāku attieksmi pret tām nekā tie, kuri ar to saskaras pirmo reizi bez jebkāda konteksta. Mērķis nav izlikties, ka tā neeksistē. Tas ir parādīt tādu apdomīgu pieeju, kādu piemērotātu jebkurai citai pieaugušo izklaides aktivitātei.
Latvijas tirgus ir liels, augoš un likumīgs. Drošai tā izmantošanai nepieciešamas licencētas platformas, iepriekš noteikti limiti un zināšanas par to, ka regulators pastāv un ar to var sazināties, ja kaut kas noiet greizi.