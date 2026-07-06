Ivo Fomins Skrundā sāk koncerttūri “Bez liekiem vārdiem”
Pagājušās nedēļas nogalē ar vērienīgu koncertu Skrundas estrādē savu jauno koncerttūri "Bez liekiem vārdiem" ieskandināja populārais mūziķis Ivo Fomins.
FOTO. Ivo Fomins ar vērienīgu koncertu Skrundas estrādē ieskandina jauno koncerttūri “Bez liekiem vārdiem”
Pagājušās nedēļas nogalē ar vērienīgu koncertu Skrundas estrādē savu jauno koncerttūri "Bez liekiem vārdiem" ieskandināja populārais mūziķis Ivo Fomins.
Koncertā skanēja gan jauni skaņdarbi, gan klausītāju iemīļotās dziesmas: "Nekas jau nebeidzas", "Putni bez spārniem", "Vēlreiz" u.c., kuras gadu gaitā kļuvušas par neatņemamu Ivo koncertu sastāvdaļu. No jaunākā repertuāra skanēja arī dziesma "Ezera sonāte" un koncertprogrammas tituldziesma "Bez liekiem vārdiem".
Nākamie koncerti notiks: 9.augustā plkst. 18 Ikšķiles estrādē, 21.augustā plkst. 19 Rojas estrādē, 22. augustā plkst. 19 Saulkrastu estrādē un 29. augustā plkst. 20 Siguldas pilsdrupu estrādē, savukārt, sākot ar 25. septembri, Ivo kopā ar grupu ar koncertiem viesosies Latvijas pilsētu koncertzālēs Slampē, Ulbrokā, Ventspilī, Rīgā u.c.