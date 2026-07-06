"Brazīliešu latvietis" Felipe sapņo par lielu un latvisku ģimeni
Brazīlietis Felipe pēc Latvijā vienpadsmit pavadītiem gadiem saņēmis Latvijas pilsonību un pasi. Nu viņš atklāj, ka ir gatavs ģimenei, kuru vēlētos veidot Latvijā – visi viņa bērni runāšot latviešu, angļu un latviešu valodā. Piedevām ģimeni Felipe vēlas kuplu – trīs dēlus un meitu.
Šovā “Slavenības. Bez filtra” aktieris Andris Bulis tiekas ar Felipi, kurš ir priecīgs par saņemto Latvijas pilsonību un pasi un atklāj, ka savu nākotni saista ar Latviju: “Es gribu precēties. Es atradu īsto meiteni tagad, mēs jau plānojam bērnus.” Uz Andra jautājumu, cik bērniem jābūt brazīļu ģimenē, Felipe atbild, ka viss ir Dieva rokās: “Es gribētu trīs dēlus un vienu meitu. Bet būs, kā Dievs gribēs. Ja Dievs gribēs man četras meitas, ceru, ka nē, bet tad tā būs.”
Felipe vēlētos, lai visi viņa bērni piedzimst Latvijā un runā vismaz trīs valodās – latviešu, angļu un portugāļu. Andris mēģina saskaitīt, cik valodās runā pats Felipe – spāniski, angliski, latviski, krieviski… Felipe pabeidz šo sarakstu: “Portugāliski un lietuviski.” Lietuviešu valoda gan sākot piemirsties, to Felipe apguvis, Lietuvā filmējoties kādā filmā. Tomēr viņa mājas un sirds ir Latvijā, un viņš izvēlas būt šeit.
Vaicāts par Ziemassvētkiem, Felipe atzīst, ka tie ir vienīgie svētki, kurus vēl Latvijā nav svinējis: “Vienīgie svētki, kad vienmēr esmu prom, ir Ziemassvētki. Tos svinu Brazīlijā, te ir pārāk auksti. Jāpierod.” To arī Felipe sācis jau darīt, jo ir jau pirmo ziemu pavadījis Latvijā un arī nosvinējis pirmos Jāņus, būdams jau latvietis.