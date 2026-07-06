Līgatne - hiphopa galvaspilsēta: ar rekordlielu apmeklētāju skaitu noslēdzies festivāls "Straume'26"
Ar izpārdotu festivālu un līdz šim lielāko apmeklētāju skaitu noslēdzies Latvijas hiphopa festivāla "Straume'26" piektais, jubilejas gads. Divu dienu garumā Līgatnes radošajā kvartālā "Zeit" pulcējās tūkstošiem hiphopa cienītāju no visas Latvijas, vēlreiz apliecinot, ka "Straume" ir kļuvusi par nozīmīgu satikšanās vietu Latvijas hiphopa kopienai.
Šī gada festivāla programmā uzstājās dažādu paaudžu Latvijas hiphopa mākslinieki – Ozols un Gustavo ar speciāli festivālam gatavotu īpašu priekšnesumu, ansis, rolands če, Ods un goča, zaldats, Deniss, Marko & galaktik, PCK97, Eliots, Brīvrunu Projekts, Skrapneshi, kā arī specprojekts "Vētra KRŪ", kurā apvienojās Krisy, Revolūcija, ŪGA un VIŅA.
Līdzās koncertiem festivāla teritorijā visas nedēļas nogales garumā norisinājās grafiti konkurss "Graffiti Street Art 3.0", bītmeikeru meistarklases, partneru aktivitātes, SUP dēļu izbraucieni, kā arī citas norises, kas papildināja "Straumes" īpašo atmosfēru un kopienas sajūtu. Īpašs un svarīgs žanra attīstībai bija šī gada festivāla papildinājums Latvijas Radio 5 Jauno talantu skatuve. Tā deva iespēju sevi plašākai auditorijai pieteikt jaunajiem hiphopa māksliniekiem: p1rats, Leo Milo, Starins, C4PARS, f6lex.
"Par to, cik nozīmīgu vietu Latvijas hiphopa mūziķu vidū ieņem festivāls "Straume", liecina tas, ar kādu attieksmi mākslinieki gatavoja savas piecgades festivāla uzstāšanās. Katrs no šī gada projektiem bija īpašs – gan muzikāli, gan vizuāli. Man ir milzīgs prieks redzēt, cik daudz papildu darba, radošuma un atdeves mākslinieki ieguldīja savās performancēs. Esmu pārliecināts, ka "Straumes" piecgades programma ar saviem pārsteigumiem ir pacēlusi latiņu Latvijas hiphopa koncertu kultūrā," saka festivāla radošais producents un mūziķis Gustavo.
Noslēdzoties jubilejas festivālam, organizatori ir izziņojuši nākamā gada norises datumus – "Straume'27" notiks 2027. gada 2. un 3. jūlijā Līgatnes radošajā kvartālā "Zeit". Pirmās biļetes uz nākamā gada festivālu jau pieejamas tirdzniecībā.
Ar katru gadu "Straume" nostiprina savu vietu Latvijas festivālu kartē, kļūstot ne tikai par vietu, kur satikt spilgtākos pašmāju hiphopa māksliniekus, bet arī par notikumu, kas vieno dažādas paaudzes, radošās kopienas un cilvēkus, kuri novērtē autentisku urbāno kultūru.