Pipa Midltone debitēja Vimbldonā kleitā, kādu māsa Ketrīna neuzdrošinātos vilkt
Velsas princeses Ketrīnas māsa Pipa Midltone 2011. gadā Vimbldonu apmeklēja spilgti sarkanā zīmola “Hobbs London” kleitā 129 sterliņu mārciņu vērtībā. Tā bija pirmā reize, kad viņu nofotografēja šajā leģendārajā tenisa turnīrā.
Tāpat kā viņas māsa, arī Pipa jau kopš bērnības ir aizrautīga tenisa cienītāja. Intervijā žurnālam “Vanity Fair” 2013. gadā viņa atklāja: "Pirmo reizi uz Vimbldonu aizbraucu astoņu gadu vecumā, kad jau ļoti aizrāvos ar tenisu." Atceroties savu pirmo apmeklējumu, viņa stāstīja: "Toreiz ļāvos bērnišķīgiem sapņiem par tenisu un nopirku sieviešu čempionāta trofejas pastkarti. Uz tās uzrakstīju: 'Kādu dienu es to iegūšu,' un apakšā parakstījos."
Pipas Mildltones publiskā debija Vimbldonā 2011. gadā
Pirmā publiskā parādīšanās Vimbldonā
Pipa Midltone Vimbldonas tribīnēs pirmoreiz nonāca sabiedrības uzmanības centrā 2011. gadā – tikai dažus mēnešus pēc tam, kad viņas māsa Keita Midltone bija apprecējusies ar princi Viljamu. Uz turnīru viņa ieradās kopā ar toreizējo draugu Aleksu Loudonu un saviem vecākiem Maiklu un Kerolu Midltoniem. Pipa jutās brīvi un bija smaidīga līdzās bijušajam kriketa spēlētājam, bet skatītāju uzmanību piesaistīja viņas koši sarkanā kleita.
Kleitu bija radījis britu zīmols “Hobbs London”. Tās cena tolaik bija 129 sterliņu mārciņas, taču pēc tam, kad Pipa tajā bija redzama Vimbldonā, to izpirka zibenīgā ātrumā.
Taisnā piegriezuma kleita ar īsajām piedurknēm un izteiksmīgām dekoratīvām pogām izcēlās ar elegantu dizainu, bet tās košā tomātu sarkanā krāsa piesaistīja skatienus. Kleitas garums virs ceļgala piešķīra tēlam brīvāku un koķetāku noskaņu nekā atturīgās midi garuma kleitas, kādas oficiālos pasākumos parasti izvēlas Velsas princese.
Karaļnama etiķete nosaka kleitu garumu
Karaliskās ģimenes nerakstītie stila noteikumi paredz, ka sievietes, kuras pilda oficiālus pienākumus, izvēlas atturīga garuma kleitas un svārkus, bet mini nevalkā. Lai gan gadu gaitā dažas karaliskās ģimenes pārstāves šo tradīciju ir nedaudz pārkāpušas, princese Ketrīna to lielākoties ir ievērojusi.
Māsu Midltonu kopīgās Vimbldonas atmiņas
Tajā pašā žurnāla “Vanity Fair” intervijā Pipa pastāstīja par reizi, kad kopā ar Keitu devusies pēc lētākām Vimbldonas biļetēm. "2004. gadā kopā ar māsu rindā stāvējām jau no pieciem rītā. Pēc trim stundām tikām pie 35 sterliņu mārciņu biļetēm uz Centrālo kortu. Tā bija mana pirmā reize," atmiņās dalījās Pipa Midltone-Mejūsa, kura arī ir trīs bērnu mamma, tāpat kā viņas slavenā māsa Velsas princese Ketrīna. “Sēdvietas nebija numurētas, tāpēc visi steidzās ieņemt labākās vietas. Atceros, ka gandrīz pakritu, cenšoties apsēsties pēc iespējas tuvāk savam britu elkam Timam Henmenam, kuram dzimšanas diena ir tajā pašā datumā, kad man."