Briežkalnu laulātais pāris jau 26 gadus rīko džeza festivālu
Džeza mūziķis un producents Māris Briežkalns ar sievu Diānu Briežkalni šogad svin savas kopābūšanas 46 gadadienu un abu rīkotā festivāla 26 gadu jubileju.
Interesanti, ka dzīvesbiedri Diāna un Māris Briežkalni, kas ir kopā kā pāris vēl kopš studiju laikiem, jau daudzus gadus tandēmā organizē un vada festivālu "Rīgas ritmi". Tas ir abu izlolots un gadu gaitā nosargāts festivāls, par spīti dažādām ekonomiskām situācijām.
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Diāna ir festivāla direktore, kas nodarbojas ar saimnieciskiem jautājumiem, izvērtē un aprēķina visus riskus, bet Māris veido festivāla programmu un uzrunā māksliniekus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. “Rīgā šis festivāls notiek jau 26. gadu, bet sākām mēs 1997. gadā, un tā nosaukums bija "Baltijas bundzinieku saiets", gadu vēlāk jau pārtapa par "Saulkrastu džeza festivālu". Tas bija ārkārtīgi skaists pasākums pašā jūras krastā. Rīgā tas jau ir citādāk, mazliet kvalitatīvāk. Ja Saulkrastos gribējām brīvā dabā, lai ir vairāk Latvijas mākslinieku, lai ir vairāk tusiņa, tad Rīgā tomēr publika ir pieradusi pie augstas kvalitātes. Tā mēs strādājam un cīnāmies. Lai cik savādi tas būtu, tieši ar vīru strādāt kopā ir forši. Es pēc izglītības esmu no cita mūzikas stila, esmu kordiriģente, taču visu savu darba mūžu organizēju džeza mūzikas festivālus. Tagad jau džezs ar klasisko mūziku visā pasaulē iet roku rokā,” tā Diāna Briežkalne. Viņas un vīra veidotais festivāls šajos gados piedzīvojis gan kāpumus, gan kritumus, kā arī izdzīvojis pēc kovida pandēmijas ierobežojumiem. “Rīkojām koncertus ar visiem ierobežojumiem kovida laikā Rīgas VEF Kultūras pilī. Mēs ne mirkli, ne pie kādiem apstākļiem neesam pārtraukuši darbību. Mums pat ir bijis tā, ka nākamajā dienā jāsākas festivālam, bet dienu iepriekš esam sēdējuši uz Rīgas domes ēkas trepītēm un gaidījuši, vai mums festivālam piešķirs naudiņu vai ne. Pat ir bijušas tādas krīzes situācijas,” atceras Diāna, un Māris piebilst, ka nekādā gadījumā nevar apstāties, jo tad festivālu vairs nevarēs atgriezt.
Briežkalnu pāris izaudzinājis arī divus dēlus – Ronaldu, kas ir augsto tehnoloģiju inženieris, un Rūdolfu, kas ir datormākslinieks. Savulaik abus dēlus vecāki bija iesaistījuši arī festivālu norisē. Viņi bijuši gan viesmākslinieku šoferi, izvadājot zvaigznes no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ, gan pārbaudījuši ieejas biļetes un pat novākuši svinību galdus, kā arī veidojuši video reklāmas.
Brīvajā laikā Māris Briežkalns pārtop par bitenieku un savās Siguldas mājās rūpējas par bišu saimi. “Pašlaik ir bišu spietošanas laiks, un man ir desmit saimītes. Man ir ļoti labs vissezonu medus ar upenēm, ābelēm un liepām. Kad liepas beidz ziedēt, sāku vākt medu. Ar medu apgādāju savus kolēģus mūziķus, jo par balss saitēm ir jārūpējas, un medus ir lielisks palīgs. Tie, kas pamēģinājuši manu medu, to slavē. Pagājušajā gadā bija mazāk, bet ceru, ka šogad būs labāk,” par savu hobiju pastāsta populārais džeza mūziķis.