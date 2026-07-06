Maksātnespējīgā "Baltic International Bank" izsolē tirgo izcilu Auzera mākslas darbu
"Baltic International Bank SE", kam sākts maksātnespējas process, izsolē tirgo juveliera un mākslinieka Oļega Auzera veidoto sudraba kausu "21. gadsimta renesanse".
Kopš 2024. gada 24. janvāra ir uzsākts "Baltic International Bank SE" maksātnespējas process, kurā administratore Linda Sniega-Svilāne citu darbību starpā veic bankai piederošās gan nekustamās, gan kustamās mantas atsavināšanu. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nesen administratore publicēja oficiālu paziņojumu, kurā uzaicina izteikt cenu piedāvājumus par bankai piederošo kustamo mantu – juveliera un mākslinieka Oļega Auzera 2010. gadā veidoto sudraba kausu 21. gadsimta renesanse. Pēc bankas mājaslapā publiskotās informācijas, kauss novērtēts 243 000 eiro apmērā (bez PVN), sākumcena – 200 826,45 eiro.
Izcilā meistara Oļega Auzera (1950–2021) rokās sudrabs pārtapis mākslas darbā, kam nav analogu. Kauss radīts ar senām sudrabkaļu amata metodēm, neizmantojot sudraba liešanu, bet pildformās izgatavojot pat augļus un vīnogas. Mākslas darba izteiksmība slēpta konstrukcijas vieglumā un gaisīgumā, bet dinamiskā kompozīcija un apskates rakursu daudzveidība ļauj to saukt par patiesi karalisku kausu sudrabkaļu amata meistarības atdzimšanā 21. gadsimtā. Grandiozās sudraba kompozīcijas 35,37 kilogrami 925 proves sudraba apliecina mākslinieka meistarību, kur darba sarežģītība un smalkums to ierindo pa vidu tēlniecībai, grafikai un glezniecībai, filozofiskais zemteksts to padara par krāšņām alegorijām, savdabīgām esejām sudrabā.
Oļega Auzera vārds saistībā ar monumentālajiem sudraba mākslas darbiem ir pazīstams ne tikai juvelieriem, bet arī plašākai sabiedrībai. Viņa darinājumi bieži vien ceļojuši aiz Latvijas robežām kā reprezentatīvas dāvanas augstām amatpersonām un ievērojamiem cilvēkiem: karalienei Elizabetei II, princim Čārlzam, Romas pāvestam Benediktam XVI.
Dzīvā sudraba muzeja atklāšana
2019. gada 22. martā Rīgā durvis vēra Dzīvā sudraba muzejs.