Akvelīna Līvmane šodien svin 75 un jubilejā sev novēl nekrāt kilogramus
Aktrise Akvelīna Līvmane jau vairāk nekā piecdesmit gadus ir viena no skatītāju iemīļotākajām Latvijas skatuves personībām. Pēc ilgāka pārtraukuma viņa atkal atgriezusies teātrī, taču ikdienā priekšroku dod mierīgākam dzīves ritmam - ceļojumiem, grāmatām, zāļu tēju vākšanai un laika pavadīšanai kopā ar dzīvesbiedru Andreju. “Tagad vienkārši skaisti jādzīvo,” saka aktrise.
Tuvojoties 75. jubilejai, ko skatuves māksliniece svinēs 13. jūlijā, viņa saglabā sev raksturīgo attieksmi pret gadskaitļiem un svinībām. “Nekad neesmu rīkojusi nevienu jubileju. Ko tad tur svinēt? Gadi iet, un tas ir viss,” viņa nosaka ar sev raksturīgo tiešumu. Šobrīd viņas dzīve rit daudz mierīgāk nekā aktīvākajos teātra gados. Pēc ilgāka pārtraukuma aktrise atkal atgriezusies uz skatuves, taču ikdienā daudz laika velta ceļojumiem, grāmatām, dabai un kopā būšanai ar dzīvesbiedru. “Tagad man ir brīvība. Kad ikdienā strādāju teātrī, vienmēr bija jādomā par mēģinājumiem, izrādēm, filmēšanām. Nu varu vairāk ceļot. Pēdējos gados esmu redzējusi un piedzīvojusi ļoti daudz,” viņa stāsta žurnālam "Kas Jauns".