No skatuves līdz garāžai - Jenny May izdod vasaras singlu "Terapija"
Dziedātāja Jenny May nolēmusi iepriecināt ne vien savus klausītājus ar jaunu singlu “Terapija”, bet arī kārtīgus auto entuziastus. Dziesmai tapis videoklips, kur dziedātāja ne vien iekļūst tūnēto mašīnu parādē, bet arī pati svilina riepas, montē un metina savu auto.
VEF Kultūras pilī izskan krāšņs Jenny May jubilejas koncerts
Dziedātāja Jenny May 21. septembrī priecēja savus klausītājus ar krāšņu koncertu VEF Kultūras pilī.
Dziesma ir par vaļasprieku, kas palīdz aizmirsties no ikdienas rituma, jo lietas, kas aizrauj, uzlādē. Galvenais ir katram atrast savu veidu, kā atgūt enerģiju un prieku.
Dziesmai tapis spilgts videoklips, kurā dziedātājas terapija ir automašīnas. Tajā Jenny May nebaidās nosmērēt rokas, gatavojot automobili lielajam iznācienam trasē. Kad darbs paveikts, seko īsta adrenalīna deva – ātrums, riepu dūmi un drifta elementi. Protams, neizpaliek ballīte ar karstasinīgajām deju studijas YAAM dejotājām "Loud Jurmala" tūnēto automašīnu pasākumā.
"Man šķiet, ka ikvienam dzīvē ir vajadzīga sava terapija. Man tā ir mūzika, bet šajā videoklipā – arī automašīnas. Gribēju parādīt, ka aizraušanās nav tikai hobijs – tā uzlādē un iedvesmo. Terapija var būt benzīna un kūpošu riepu aromāts. Es novēlu katram atrast savu terapiju!" tā par jaunāko singlu Jenny May.
Dziesmas tekstu radījusi pati dziedātāja, par muzikālo sadaļu parūpējušies: Didzis Soste, Jenny May, Māris Orehovs, Pēteris Asbahs, Mārtiņš Linde un Armands Varslavāns. Dziesmu producēja un māsterēja Armands Varslavāns. Savukārt videoklipu filmējis Dween (Kaspars Dvinskis).
Dziedātāja Jenny May prezentē savu jaunāko albumu “Miega dziesmiņas”
3. septembra pēcpusdienā Krastmalas "LIDO" notika dziedātājas Jenny May jaunākā albuma “Miega dziesmiņas” prezentācija.
Atgādinām, ka Jenny May jau ilgāk nekā 20 gadus priecē klausītājus visā Latvijā ar savu mūziku. Populārākie singli: “Nāk Nakts”, “Dzīres”, “Es gribu vēl mīlēt”, “Bez puišiem nevar”, “Un varbūt mēs”. Popularitāti sākotnēji ieguvusi Austrijas TV šovā “Starmania”, vēlāk Latvijā vairākkārt piedalījusies gan Eirovīzijas konkursos, gan citos pašmāju TV šovos. Izlaidusi veiksmīgus duetus kopā ar Jāni Grodumu Mārtiņu Freimani, Roberto Meloni u.c. māksliniekiem. Šobrīd aktīvi strādā pie sava 5. studijas albuma, kurš dienasgaismu redzēs nākamā gada vasarā.