FOTO: Princese Ketrīna Vimbldonā lauž ierasto stila tradīciju
Velsas princese Ketrīna šonedēļ Vimbldonā pārkāpa pašas sev noteikto modes tradīciju, turnīru apmeklējot uzvalkā.
Princese Keita ceturtdien ieradās Vimbldonā, izskatoties lieliski zilā žaketē un pieskaņotās biksēs. Karaliskās ģimenes pārstāve bija izvēlējusies arī vienkāršu baltu blūzi, bet tēlam augumu vizuāli pagarināja bronzas krāsas augstpapēžu kurpes.
Lina maisījuma kostīms skaisti saskanēja ar princeses mēnessakmens un auskariem no britu zīmola Carousel Jewels. Šos auskarus Keita iepriekš bija valkājusi 2023. gada Lieldienu dievkalpojumā. Aksesuāri bija īpaši labi pamanāmi, jo Keita matus bija sakārtojusi augstā astē, ierasto krītošo loku vietā izvēloties viņai samērā retu frizūru.
Šis tērps iezīmēja pārmaiņas princeses stilā, jo Vimbldonu viņa parasti apmeklē kleitā. Princese regulāri ierodas Vimbldonas turnīrā, un pērn viņa pasniedza vīriešu turnīra trofeju pasaules pirmajai raketei Janikam Sineram.
Ierodoties turnīra teritorijā, Keitu sagaidīja aplausi un sajūsmas saucieni pēc tam viņa iegāja 18. kortā, lai vērotu brita Artūra Ferija otrās kārtas spēli pret somu Oto Virtanenu.
44 gadus vecā princese savu dienu sāka tiekoties ar cilvēkiem “The Queue” rindā, kuri pie slavenās norises vietas bija gaidījuši jau kopš agra rīta. Viņa tika iepazīstināta arī ar brīvprātīgajiem kārtības uzturētājiem, kuri palīdz pārraudzīt skatītāju pūļus.
Kādā brīdī Keita pat uzņēmās biļešu skenēšanu cilvēkiem, kuri devās iekšā tenisa klubā.
Pēc tam viņa tikās ar bērniem no "Shine Camera Club", kas ir radošs fotografēšanas projekts labdarības organizācijā SHINE Merton, kas palīdz bērniem no nelabvēlīgākas vides attīstīt pārliecību, radošumu un pašizpausmi caur fotografēšanu. Princese veltīja laiku, lai apskatītu bērnu uzņemtās fotogrāfijas.