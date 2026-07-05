Bažas par drošību izjauc prinča Harija ģimenes atgriešanos Londonā
Megana Mārkla, princis Ārčijs un princese Lilibeta nākamnedēļ tomēr nedosies uz Londonu kopā ar princi Hariju, jo pastāv bažas par ģimenes drošību Apvienotajā Karalistē.
Saseksas hercoga plāni pēc četru gadu pārtraukuma atvest visu savu ģimeni atpakaļ uz galvaspilsētu ir atcelti pēc tam, kad viņam tika liegta policijas aizsardzība uzturēšanās laikā valstī, ziņo “The Telegraph”.
Laikraksts vēstīja, ka pēc vairākām neskaidrības pilnām dienām Harijs nolēmis, ka vest sievu un bērnus uz Londonu “nebūtu droši”. Neraugoties uz vēlo lēmumu par Londonu, ģimene, kā ziņots, nav pilnībā izslēgusi iespēju, ka Megana, princis Ārčijs un princese Lilibeta tomēr varētu doties uz Apvienoto Karalisti.
Papildus Londonai hercogam paredzēta vizīte Birmingemā, kur nākamgad notiks “Invictus Games”. Hercogienei bija plānots pievienoties viņam kādā pasākumā Birmingemā, un, saskaņā ar ziņojumiem, šī parādīšanās joprojām varētu notikt.
Harijam pirmdien paredzēts lidot uz Londonu vienam, un joprojām nav zināms, vai viņš ir pieņēmis sava tēva, karaļa, ielūgumu apmesties kādā no karaliskajām rezidencēm.
Saskaņā ar laikraksta ziņoto tiek uzskatīts, ka Harijs tieši sazinās ar karali, un jebkādi atkalredzēšanās plāni tiekot veidoti “privāti” starp viņiem. Tomēr iespējas, ka karalis beidzot atkal satiks savus Amerikā dzīvojošos mazbērnus, nu ir apšaubāmas.
Prinča Harija ģimene nav bijusi valstī kopš 2022. gada, kad viņi visi atgriezās Lielbritānijā uz nelaiķes karalienes Elizabetes Platīna jubilejas svinībām.