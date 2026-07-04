Nīls lauž visu savā ceļā, bet visi viņu dievina - ziloņronis no Tasmānijas kļuvis par interneta sensāciju
Piecus gadus vecais ziloņronis Nīls no Austrālijas Tasmānijas kļuvis par īstu interneta sensāciju pēc tam, kad sociālajos tīklos plašu popularitāti guvuši video ar viņa nedarbiem.
Katru gadu spalvas un ādas maiņas laikā Nīls dodas uz piekrastes apdzīvotajām vietām Tasmānijas dienvidos. Šajā periodā iespaidīgais jūras zīdītājs mēdz radīt pamatīgu jucekli – nogāž ceļa norobežojošos stabiņus, salauž žogus un dažkārt pat uzrāpjas uz stāvēšanai novietotām automašīnām. Īpaša vājība viņam ir pret spilgtajiem satiksmes konusiem.
Speciālisti uzsver, ka šāda uzvedība ziloņroņiem ir raksturīga. "Pašlaik viņš sver aptuveni tonnu, tāpēc var radīt reālu apdraudējumu. Viņš salauž žogus, uzgrūžas automašīnām – tas viss ir viņa izmēra dēļ," skaidroja Tasmānijas Universitātes vecākā lektore un roņu pētniece Džeina Jangere.
Neraugoties uz viņa nedarbiem, Nīls joprojām ir vietējā slavenība. Dabas aizsardzības dienests aicina cilvēkus netuvoties dzīvniekam tuvāk par 20 metriem un nemēģināt to noglaudīt vai aizskart. Savukārt suņus ieteikts turēt vismaz 50 metru attālumā un pavadā.
Nīls ir īsta novada zvaigzne un pilnībā attaisno savu slavenības statusu, ik gadu uzjautrinot iedzīvotājus ar kārtējo ceļa stabiņu un satiksmes konusu "demontāžu". Arī Tasmānijas senatore Džekija Lembija par viņu jokoja: "Nīls ir vienīgais puisis Tasmānijā, kurš var apturēt satiksmi, ignorēt visus apkārtējos un tik un tā būt visu mīlēts."
Ziloņronim ir arī savs "Instagram" konts, kur viņa gaitām seko gandrīz 200 000 cilvēku.