Apprecējušies Teilore Svifta un Treviss Kelsijs, laulību ceremoniju vadījis Ādams Sandlers
Foto: IPASocialIT/IPA/Sipa USA/ Vida Press
Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta un NFL komandas Kanzassitijas "Chiefs" spēlētājs Treviss Kelsijs kļuvuši par precētu pāri.
Slavenības

Apprecējušies Teilore Svifta un Treviss Kelsijs, laulību ceremoniju vadījis Ādams Sandlers

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Amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta un NFL komandas Kanzassitijas "Chiefs" spēlētājs Treviss Kelsijs 3. jūlijā apprecējušies Ņujorkas "Madison Square Garden" arēnā. Par to paziņoja dziedātājas pārstāve.

Apprecējušies Teilore Svifta un Treviss Kelsijs, l...

Laulību ceremoniju vadīja aktieris un komiķis Ādams Sandlers, kurš ir pāra ģimenes draugs. Tradicionālu līgavas māsu un līgavaiņa vedēju nebija – Sviftas pusē goda pavadoņa lomu uzņēmās viņas brālis Ostins Svifts, bet Kelsija vedējs bija viņa brālis Džeisons Kelsijs. Abi jaunlaulātie bija tērpušies "Christian Dior Haute Couture" darinātos tērpos. Ceremonijas fotogrāfijas pagaidām nav publiskotas.

Pasākuma laikā satiksmei tika slēgti četri Septītās avēnijas kvartāli pie arēnas, un uz svinībām ieradās aptuveni tūkstotis viesu.

Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs

Viesu vidū bija tādas slavenības kā Dua Lipa, Selēna Gomesa,  Dženifera Lopesa, Hjū Grants, Toms Henks,  Ītans Houks, Džeisons Sudeikis, Kārlija Klosa, Džidži Hadida un Eds Šīrans, kā arī vairākas NFL zvaigznes. Saskaņā ar mediju ziņoto svinībās bija paredzēta arī Stīvijas Niksas uzstāšanās.

Kā vēsta "The New York Times" un citi ASV mediji, ap "Madison Square Garden" tika ieviesti bezprecedenta drošības pasākumi – dežurēja liels skaits policistu, tostarp taktisko vienību darbinieki, bet aiz metāla barjerām pulcējās simtiem Sviftas fanu.

2014. gadā.

Teilore Svifta ar vecākiem

Teilore Svifta ar nākamo vīramāti Donnu Kelsiju.

Teilore Svifta ar nākamo vīramāti Donnu Kelsiju

Teilore Svifta

Popmūzikas superzvaigzne Teilore Svifta uz skatuves un dzīvē

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